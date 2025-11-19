Vox fuerza a Barcala a incluir a la Cámara de Comercio en el Patronato de Turismo de Alicante

Cesión incómoda del Partido Popular a Vox en el Ayuntamiento de Alicante para acercar posturas de cara a los presupuestos del 2026. El gobierno local admite, a petición de los ultras, que la Cámara de Comercio entre a formar parte del Patronato de Turismo. Todo ello, en pleno choque entre el alcalde, Luis Barcala, y el presidente de la entidad, Carlos Baño, por las polémicas obras (irregulares y sin licencia) de su nueva sede y el inminente desalojo del Consistorio como inquilino del antiguo Palas al no prolongarse el alquiler, vigente desde 2014.

Así lo ha anunciado este miércoles el ejecutivo local, a través de un comunicado en el que se reconoce expresamente que la decisión se produce "tras llegar el equipo de gobierno a un acuerdo con el grupo municipal Vox". De esta forma, la Cámara formará parte de la Junta Rectora del Patronato de Turismo, que se reúne periódicamente para evaluar el estado del sector en la ciudad y es la encargada de aprobar los presupuestos del ente autónomo, entre otras responsabilidades.

La necesidad de que se aceptara la presencia de miembros del sector comercial en el Patronato lleva sobre la mesa varios años, en los que se ha conversado con las distintas asociaciones de la ciudad respecto a su representación. En este caso, según han señalado fuentes de Vox a INFORMACIÓN, la decisión de incluir a la Cámara de Comercio se produce debido a la dificultad de determinar que sea un solo colectivo el que ejerza como portavoz de los demás, mientras que la entidad cameral engloba a otras agrupaciones como Facpyme.

¿Un hueco para Baño?

Ahora, falta por despejar la incógnita de si será el propio Carlos Baño el que ocupará la silla que corresponda a la Cámara de Comercio. Por ahora, el comunicado del Ayuntamiento se limita a señalar que "está previsto que próximamente designe a la persona que se integrará como vocal junto al resto de representantes turísticos".

En estos momentos, forman parte de la Junta Rectora en el aspecto político la concejala de Turismo, Ana Poquet (como presidenta), las concejalas del equipo de gobierno Lidia López y Mari Carmen de España, los ediles de la oposición Trini Amorós (PSOE), Carmen Robledillo (Vox) y Rafa Mas (Compromís).

También integran el organismo representantes del sector turístico: el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), Luis Castillo; la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Aphea), María del Mar Valera; la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), Gabriela Córdoba, y el presidente de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa), Javier Galdeano. Del mismo modo, forman parte de la junta portavoces de Turisme Comunitat Valenciana, el Patronato Provincial de Turismo Alicante Costa Blanca y la Universidad de Alicante.

Cámara vs. Ayuntamiento

En el último año, la Cámara de Carlos Baño y el gobierno municipal de Luis Barcala han protagonizado distintos enfrentamientos. El primero de ellos tuvo lugar después de que INFORMACIÓN desvelara que la entidad empresarial construye su nueva sede en los antiguos cines Panoramis sin licencia de obras e incumpliendo la normativa urbanística al exceder la edificabilidad. En ese momento, las obras fueron paralizadas voluntariamente a la espera de que se resuelva el expediente.

Unas obras que fueron doblemente polémicas, al contar con una subvención de 1,5 millones de euros concedida a dedo por la Generalitat Valenciana, todo ello mientras Carlos Mazón (al que Baño ha catalogado como "hermano" y gerente en excedencia de la propia Cámara) presidía el Consell. El conflicto urbanístico aún está pendiente de resolverse.

El siguiente encontronazo llegó en octubre de este año, cuando la organización empresarial puso encima de la mesa la posibilidad de "desahuciar" al Ayuntamiento del antiguo hotel Palas, propiedad de la Cámara y donde se ubican actualmente distintas concejalías a cambio de unos 600.000 euros anuales. Una "amenaza" a la que restaron importancia desde el ejecutivo de Barcala, considerando que no se trataba de una medida de presión por el expediente de las obras irregulares de la sede de Panoramis, pero que ha terminado materializándose. Finalmente, las dependencias municipales se trasladarán en los próximos meses al Centro 14 y a la Casa de la Festa.