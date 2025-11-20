Los afectados por espina bífida de Alicante exigen la jubilación anticipada

La Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante (AEBHA) celebra este viernes el día nacional de esta enfermedad desde que así se reconoció por parte del Sistema Nacional de Salud en 1997, y lo hace sumándose a la campaña estatal que reivindica el derecho a la jubilación anticipada de las personas afectadas en los términos que regulan este derecho para los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45%.

La entidad participa en la iniciativa “Por una vida plena y justa”. La petición realizada al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca que las personas con espina bífida se beneficien del derecho a la jubilación anticipada como otras discapacidades similares pero, a día de hoy, no tiene respuesta. Este domingo se organiza un evento solidario con mercadillo y actuación musical en directo en el MARQ para recaudar fondos destinados a las personas afectadas.

La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia exige el derecho a la jubilación anticipada para las personas con espina bífida y la transformación de la pensión no contributiva por incapacidad en un "verdadero soporte económico suficiente y accesible que favorezca la vida independiente".

MAR VIVES

Malformación congénita

La espina bífida es una malformación congénita cuyas secuelas neurológicas, locomotoras y genitourinarias se complican con el tiempo, y "merecen que se reconozca el desgaste físico y la reducción de su esperanza de vida que conllevan sus problemas de salud asociados".

En este sentido, los afectados recuerdan que están a la espera de la resolución gubernamental que confirme la inclusión de la espina bífida en el listado de patologías que permiten el acceso a la jubilación anticipada para trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento.

La entidad ha subrayado que existe evidencia científica suficiente sobre la reducción de la esperanza de vida que sufren estos pacientes, por lo que ha insistido en que el acceso a este derecho sin coeficientes reductores y en los mismos términos que otras discapacidades con secuelas similares "es una cuestión de justicia social y equidad". Asimismo, ha precisado que esta demanda se basa en el Decálogo de Necesidades de la Espina Bífida.

Pensión no contributiva

La segunda gran exigencia se centra en la necesidad de transformar el modelo de pensión no contributiva por incapacidad al considerar que el actual no cubre las necesidades económicas básicas ni los costes sanitarios y sociosanitarios que necesitan las personas con espina bífida, una "precariedad" que dificulta la autonomía personal.

Por ello, ha reclamado un aumento de esta pensión de forma que esta prestación ofrezca un soporte económico suficiente y llegue a cubrir recursos esenciales como la figura del asistente personal y otros apoyos para una vida autónoma.

Rentas

En este sentido, demandan la revisión de los criterios de acceso y de concurrencia con otras rentas (unidad económica de convivencia), que actualmente penalizan a quienes buscan incorporarse al mercado laboral o vivir en familia.

Con todo, el colectivo hace un llamamiento a la sociedad y ha invitado a todas las personas a unirse a la marea amarilla, que representa a la espina bífida. En el Día Nacional de la Espina Bífida, ha instado a compartir en redes sociales el dibujo de un sol, bajo el hashtag '#miSOLporlaEB'.

El sol es el símbolo de la espina bífida, refleja la energía y la luz en la visibilización de sus necesidades más esenciales.