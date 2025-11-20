Alerta de fraude: el Ayuntamiento de Alicante advierte sobre el evento "The Japan Vibes"

El Ayuntamiento de Alicante ha emitido este jueves una alerta ante la posible estafa que se está gestando alrededor del evento denominado "The Japan Vibes". A pesar de la publicidad que circula estos días, el Consistorio ha dejado claro que este supuesto evento, programado para los días 15, 16 y 17 de mayo en la ciudad, no tiene ninguna autorización municipal. La Concejalía de Vía Pública ha instado a la ciudadanía a no adquirir entradas para la cita, advirtiendo que "podría tratarse de un fraude".

La concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda, ha aclarado que el Ayuntamiento de Alicante "no ha recibido ninguna petición de permiso" para la celebración del evento "The Japan Vibes" en Alicante. Además, la concejala añadió que "ya que se han advertido las mismas irregularidades similares con el mismo evento en varias ciudades e incluso en otros países", por lo que "recomendamos que no se compren entradas".

En este sentido, el Ayuntamiento de Alicante ha decidido advertir a los ciudadanos a través de un comunicado oficial en el que, además de desaconsejar la compra de entradas, aclara que ningún evento relacionado con "The Japan Vibes" ha sido autorizado en la ciudad. Este tipo de actividades no solo carecen de los permisos adecuados, sino que podrían tratarse de una estrategia de fraude.

El mismo patrón en varias ciudades y países

El fraude no parece estar limitado a Alicante, ya que varios otros municipios españoles han informado sobre la misma situación. El evento ha sido promocionado en diversas localidades del país sin haber obtenido los permisos necesarios, lo que ha llevado a otros ayuntamientos a tomar medidas similares para alertar a sus ciudadanos. En paralelo, la Embajada de Japón en España también ha emitido un comunicado oficial desmarcándose por completo de la organización de este evento. La embajada japonesa ha señalado que han recibido numerosas consultas sobre el evento, aclarando que el mismo no tiene ninguna relación con ellos.

Además, la Embajada ha informado que alertas similares se han producido en otros países, como Chile, donde la promoción del evento también ha generado preocupaciones. Ante esta situación, desde la Embajada recomiendan "tomar las precauciones necesarias" y evitar comprar entradas para un evento que, según todas las fuentes oficiales, no cuenta con respaldo ni autorización.

Promesas de una experiencia única… sin garantías

A pesar de la falta de permisos y la creciente alarma sobre el fraude, la publicidad del evento sigue circulando de manera intensa de forma online, con un mensaje que promete ofrecer una experiencia cultural única. Según los anuncios, el evento se celebraría los días 15, 16 y 17 de mayo en la Plaza del Papa Juan Pablo II, en el barrio del PAU 1 en Alicante, con un horario de inicio a las 18:00 horas y una duración aproximada de 5 horas y media, finalizando alrededor de las 23:30 horas.

Durante este tiempo, los organizadores aseguran que los asistentes podrán disfrutar de una inmersión total en la cultura japonesa, a través de una serie de actividades que van desde una gran oferta gastronómica hasta espectáculos en vivo y talleres interactivos. Los asistentes podrían degustar comida típica japonesa como ramen, sushi, takoyaki y okonomiyaki en food trucks y puestos dedicados, mientras que también se ofrecerían actividades como la ceremonia del té, exhibiciones de ikebana (arreglos florales) y talleres de caligrafía japonesa (shodo).