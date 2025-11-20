China, Argelia o Ucrania: Alicante y la UA se lanzan a la caza de innovación pendientes del Plan General

El Ayuntamiento y la Universidad de Alicante han firmado este jueves un convenio estratégico para colaborar en la búsqueda de inversiones en materia de innovación. El pacto se ha rubricado durante el tercer encuentro anual "Alicante Futura Summit", una cita organizada en el Parque Científico en la que se han congregado presentaciones de novedosos proyectos, ponencias y actividades interactivas.

El documento, con una vigencia inicial de cuatro años, se ha renovado con el objetivo de reforzar la cooperación institucional en materia de innovación, transferencia tecnológica, captación de talento e impulso económico. Para ello, se establece una estrategia conjunto destinada a consolidar Alicante como un polo de referencia en innovación, sostenibilidad y atracción de inversión. El convenio incluye igualmente la creación de una comisión mixta de seguimiento encargada de supervisar su implementación y garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos.

Todo ello, además, a la espera de la ansiada renovación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, que data de 1987. Un trámite urbanístico que podría estar más cerca que nunca, ya que su borrador se espera para los próximos días. El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha asegurado este jueves que los trabajos de redacción de la parte estructural "están prácticamente concluidos" por lo que el Ayuntamiento "está pendiente solo de fijar la fecha".

Esta herramienta, clave para el futuro desarrollo de la ciudad, lo es también para el del Parque Científico, donde se proyecta una ampliación de 800.000 metros cuadrados: un 70 % para la ubicación de industrias tecnológicas y el resto para dependencias docentes y de investigación. "Los 800.000 de ampliación son ahora mismo vitales porque es el suelo a corto plazo disponible para uso industrial, nosotros ofertamos ese suelo para la instalación de empresas, por eso nos urge mucho", ha reconocido Barcala.

Relación "histórica"

Tras la firma del convenio, el dirigente popular ha destacado que la relación con la Universidad de Alicante "nunca en la historia" había sido "tan fluida y tan fructífera". Prueba de ello, según Barcala, es la firma de numerosos convenios y la creación de cátedras como la Ciudad de Alicante, de Turismo.

Por su parte, la rectora de la UA, Amparo Navarro, ha agradecido al Consistorio la celebración de un acto que ha servido para "escenificar las magníficas relaciones del Ayuntamiento y la Universidad, trabajando conjuntamente por la innovación, la excelencia de la investigación, la transferencia de conocimiento". En este contexto, Navarro se ha mostrado segura de que "yendo de la mano todas las administraciones" será posible "hacer de Alicante una de las ciudades más innovadoras y más a la vanguardia del progreso científico".

En este sentido, de acuerdo con la presentación del Informe Ejecutivo 2025 de Alicante Futura realizada durante la jornada, la ciudad ha puesto el foco en mercados estratégicos como el de China (país al que el alcalde ha acudido en dos ocasiones en los últimos meses y del que se ha recibido a una delegación empresarial) o los de Suecia, Ucrania y Argelia, con los que se han fraguado distintos contactos con Cámaras de Comercio y asociaciones internacionales.

Al respecto, el director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento de Alicante, Vicente Seguí, celebró el reciente anuncio de la empresa internacional Verisure (Securitas Direct) de instalarse en la ciudad, con el que se espera la creación de 200 puestos de trabajo a medio plazo.

En la misma línea, puso en valor el esfuerzo que la Agencia Local de Desarrollo está realizando para la captación de empresas, ofreciendo servicios como la búsqueda de localizaciones y talento, la elaboración de informes económicos, la organización de agendas o la existencia de un centro de recursos y una red de colaboradores. Todo ello, con la mirada puesta en que Alicante siga creciendo como espacio de atracción para la inversión innovadora.