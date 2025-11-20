Alicante despide a Franco

Otro 20-N para la historia del país. El caudillo, Francisco Franco, moría tal semana como ésta pero de hace 50 años. En muerte clínica durante días, el Régimen hizo que su defunción definitiva coincidiera con el aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, fusilado en la prisión de La Florida de Alicante. De esta manera se abría un proceso de cambio en una España que nunca fue la misma. Aquel 20 de noviembre de 1975 fue un no parar en la redacción del diario INFORMACIÓN, ubicada en la calle Poeta Quintana. El periódico sacó hasta cinco ediciones que volaron de los quioscos conforme se colocaban. Fue un no parar de un pueblo necesitado de noticias. En los bares, la mirada puesta en el televisor; por las calles, guardias urbanos incluidos, con las páginas del diario entre las manos.

Aquella noticia, pese a esperada, fue un “boom” que paralizó la ciudad. Se declararon 30 días de luto en el país, misas en todas las iglesias y las miradas puestas en el heredero, un Borbón de nombre Juan Carlos que recuperaría para España una monarquía, eso sí, parlamentaria. El sábado 22 fue su proclamación en un cargo en el que estaría más de 38 años. Aquellos días se recordaba en las páginas de INFORMACIÓN la visita que hizo en su día el Generalísimo a Alicante. Ocurrió en 1949 para inaugurar el Gobierno Civil y después se marchó al Monasterio de la Santa Faz; aquel día lo cerró, cómo no, con una visita a la casa prisión de José Antonio.

Se declararon 30 días de luto en el país, misas en todas las iglesias y las miradas puestas en el heredero

Con las instituciones paralizadas y la prensa, todavía perteneciente al Movimiento, sacando a contrarreloj páginas de Franco y su vida y obra, poca noticia municipal trascendió más allá de pésames, homenajes y duelo. El oasis, como casi siempre, fueron las páginas deportivas, que fueron un carrusel de previas, crónicas y resultados como si nada hubiera pasado. En Primera el Hércules se imponía con tranquilidad (2-0) al Granada con goles de Juan Carlos y Saccardi y el Elche, por su parte, caía derrotado en Sarriá por idéntico marcador ante el Espanyol. El Alicante, entonces en Preferente, a las órdenes de Rafaelín, continuaba un curso para olvidar y caída derrotado en Cieza.

Aunque sin lugar a dudas lo más destacado en la sección de deportes del periódico era el buen momento que vivía el boxeo alicantino. Antonio Caballer, a la sazón presidente de la federación provincial, explicaba que contaba con 108 boxeadores con licencia y que los promotores más importantes del momento estaban interesados en traer veladas de primer nivel a Alicante. La reciente creación del Pabellón Municipal, junto al estadio del Rico Pérez, era uno de los alicientes.

El CEU contaba con 1.704 matriculados para el curso 1975/76 que ya comenzaba a coger marcha

Otra institución también en auge era el CEU, que orgullosa contaba con 1.704 matriculados para aquel curso 1975/76 que ya comenzaba a coger marcha. La carrera que más inscritos tenía era Medicina, con 660, y le seguía Filosofía (441), Derecho (288), Ciencias (163) y Económicas (157). Cada uno de aquellos alumnos pagaba 64.000 pesetas al año por aquel ilusionante, combativo y trascendental curso.

Mucho más prosaica era la cuestión que también abría alguna que otra página por aquel entonces. Aquella semana de final de noviembre “un objeto luminoso que emitía diversos colores” recorrió el cielo desde Sant Joan hasta Bacarot, o al menos eso decían los amigos del misterio. Luis Jiménez, presentador del programa Cita con los ovnis, de la radio La Voz de Alicante, explicaba en este diario que había recibido 50 llamadas confirmando el avistamiento de aquel OVNI.

Mientras, se acercaba el invierno a la península y los alicantinos comenzaban a pensar en la manera de combatirlo en unas casas que nunca estuvieron del todo preparadas para el frío. Aquellos días el objeto más deseado era la estufa y su publicidad era un continuo bombardeo en los medios de comunicación. En electrodomésticos Alejandro Soler, ubicada en la calle General Goded, las vendían a 2.590 pesetas. Toda una inversión en comodidad.