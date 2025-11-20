Alicante expropia terrenos en Santa Faz para proteger el entorno del monasterio

El Ayuntamiento de Alicante planea proyectar una gran zona peatonal en el entorno de Santa Faz. Para ello, el Consistorio expropiará una parcela situada junto al patio trasero del monasterio con el objetivo de, además, preservar el entorno del edificio. Una actuación que se planteó inicialmente en el año 1992, después de que se enajenara otra parcela a mediados de los 80, y con la que el gobierno local espera sumar 3.088 metros cuadrados más de la finca conocida como El Barranquet.

Vista aérea del terreno a expropiar, junto al resto de la parcela que ya fue enajenado en los años 80. / INFORMACIÓN

De acuerdo con el Plan Especial de Reforma Interior del núcleo urbano de Santa Faz, está previsto destinar una superficie total de 10.852 metros cuadrados en la zona situada entre la parte trasera del monasterio y la carretera de Valencia a una gran área peatonal. Para desarrollar este espacio, el Ayuntamiento necesitaba incorporar un terreno de forma triangular entre la avenida de Dénia y la calle alcalde José Abad.

Casi un millón de euros

La fórmula escogida para ello, tal y como se recoge en el expediente, es la de la compra forzosa o expropiación. Para ello, el documento plantea un precio de 989.170,27 euros, teniendo en cuenta el valor de compraventa de propiedades del entorno y hechos como que la parcela en cuestión no dispone de construcciones o instalaciones que se puedan tasar conjuntamente con el suelo.

Según han señalado fuentes municipales a INFORMACIÓN, la adquisición de este suelo se realiza con la intención de acondicionarlo, junto con el terreno aledaño que ya se expropió, "siempre como espacio libre" y con el fin adicional de garantizar "la protección de las vistas del conjunto". No obstante, estas actuaciones no se iniciarán de forma inmediata, por lo que el solar permanecerá como hasta ahora en un futuro cercano.