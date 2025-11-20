Alicante recupera el desfile de moros y cristianos en honor a San Nicolas

Alicante volverá a vivir este 6 de diciembre la Entrada de Moros y Cristianos en honor a San Nicolás. Tras un año de ausencia, el desfile regresa con fuerza y con novedades, pero también con un sacrificio, la renuncia este pasado agosto al tradicional desembarco en la playa del Postiguet, que se venía celebrando casa año honor a la Virgen del Remedio, patrona de Alicante.

La Federación de Moros y Cristianos de Alicante explica que este año tuvo que elegir, ajustándose a un presupuesto limitado, cuál de sus dos grandes actos podía mantener en 2025. La decisión para este año estuvo clara por parte de los festeros. "Hemos hecho un esfuerzo y este año toca desfile, el año pasado fue al revés", explica el presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante, Pascual Saura.

La ciudad recupera así una cita que en 2024 se cayó del calendario debido a la falta de subvenciones y al retraso de las ayudas procedentes, en gran parte, de la Conselleria de Cultura. Entonces, la Federación de Moros y Cristianos de Alicante se vio obligada a priorizar el desembarco de agosto y prescindir del desfile que se organiza en honor del patrón de la ciudad. Este 2025 la situación se invierte, habrá Entrada de Moros y Cristianos en diciembre, pero a costa del desembarco que este agosto ya no se realizó. Un regreso que los festeros afrontan "con muchas ganas" y con la convicción de que la fiesta debe seguir viva, aun asumiendo renuncias.

El 6 de diciembre se celebrará por la XVIII Entrada de Moros y Cristianos, una edición especialmente simbólica. La Federación de Moros y Cristianos de Alicante consiguió encajarla dentro del presupuesto ordinario, sin esperar a subvenciones extraordinarias. "Nos ajustamos a lo que tenemos. Lo hemos arreglado con nuestros presupuestos y aprobado en junta", afirmó Saura.

Un regreso esperado

La novedad más destacada será el punto de partida del desfile que por primera vez, arrancará desde la plaza de los Luceros. En 2023, cuando se celebró la última edición, la comitiva recorrió el centro desde la calle San Vicente hasta la plaza del Ayuntamiento. Ese mismo día, los actos festivos se abrirán por la mañana con la procesión en honor a San Nicolás, que partirá desde la Concatedral a las 11.45 horas.

En el desfile participarán las tres asociaciones alicantinas integradas en la Federación de Moros y Cristianos, como son la de Villafranqueza-El Palamó, El Rebolledo y Altozano. A ellas se sumarán invitados procedentes de distintas localidades de la provincia, aún por cerrar, así como un importante despliegue musical con un desfile en el que se contará con 16 bandas de música de toda la provincia, incluidas las de Alicante, como ya es habitual.

Abrirán la comitiva las abanderadas de Villafranqueza-El Palamó, El Rebolledo y Altozano, seguidas de la Abanderada Mayor de la Federación, Marina Hernández García, de la comparsa "Caballeros y Damas del Cid" de las fiestas de El Rebolledo, que encabezará el desfile antes del paso de los cargos moros, cristianos, las diferentes comparsas y las carrozas que compondrán este acto. "Con ilusión, viendo las bandas que llevamos… es un acto muy especial para nosotros", señaló Saura.

La renuncia al desembarco

La ausencia del desembarco en 2025 es la otra cara de esta decisión. En los últimos años, esta recreación en la playa del Postiguet se había convertido en una de las imágenes más icónicas del verano alicantino. Sin embargo, su elevado coste, sumado a la falta de ayudas suficientes, obligó a la Federación a concentrar esfuerzos en la programación de diciembre.

"Desembarco no ha habido. Entraba todo en el mismo presupuesto y este año apostamos por recuperar el desfile de San Nicolás", resume Saura. Una decisión que contrasta con lo ocurrido en 2024, cuando, pese al éxito de la XVII Entrada celebrada en 2023, la Federación tuvo que suspender la cita del 6 de diciembre. La Federación recuerda que el coste del desfile, sumado al desembarco, alcanzó los 40.000 euros en 2023, y en 2024, sin las ayudas previstas, fue imposible repetir la fórmula.