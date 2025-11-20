Alicante lo vuelve a intentar con las actividades de mayores tras la renuncia de la empresa adjudicataria

Segundo intento del Ayuntamiento de Alicante para adjudicar las actividades en los centros municipales de mayores para el curso 2025-2026. Tras la renuncia de la empresa que resultó ganadora del concurso público, el gobierno local ha validado esta semana la propuesta de la segunda clasificada y espera formalizar el contrato la próxima semana. De esta forma, los talleres podrán comenzar (como pronto) a principios de diciembre, cuando deberían haberlo hecho el pasado 1 de octubre.

La Mesa de Contratación ha valorado positivamente la documentación presentada por Sararte S.L. al concurso para hacerse con los servicios de gestión y ejecución de talleres, cursos y otras actividades de los Centros Municipales de Mayores. El ejecutivo municipal prevé formalizar la adjudicación en la Junta de Gobierno del próximo martes, aceptando la oferta de la mercantil, que planteó un presupuesto total de 378.899,72 euros.

El contrato salió a licitación el 17 de julio, con plazo abierto para la presentación de ofertas hasta el 4 de agosto. En ese momento, se presentaron siete empresas, con propuestas que oscilaban entre los 189.000 y los 427.000 euros. Dos de ellas quedaron fuera y, finalmente, el informe técnico situó a Podium Gestión Integral como la mejor clasificada con una propuesta de 308.000 euros, aunque terminó renunciando al contrato.

Protestas

Las actividades en los centros municipales de Alicante han puesto en pie de guerra a las personas mayores después de que, a pocos días de comenzar las actividades, la empresa adjudicataria renunciara al contrato. En el pliego se contemplaba que entre el 10 y el 18 de septiembre se realizaran las matriculaciones, que el día 19 se celebrara el sorteo de plazas y que el 22 se publicaran las vacantes para arrancar los talleres el 1 de octubre. Nada de eso se cumplió.

Ahora, el programa podrá retomarse como pronto a principios de diciembre. En estas semanas, el Ayuntamiento ha venido destacando que este año se ha incrementado en un 44 % la partida para talleres, hasta 446.289 euros en dos años, lo que permitirá aumentar un 42 % el número de actividades (de 66 a 114) y un 38 % las horas de servicio de monitores (de 4.900 a 7.950). En total se han anunciado 339 actividades que deberían ofrecerse en los 19 centros de mayores y otros espacios como el Centro Municipal de las Artes, el Club Atlético Montemar o la playa de El Postiguet.

El catálogo incluye desde gimnasia, yoga o pilates hasta teatro, idiomas, escritura creativa, informática, costura o huertos urbanos. Un abanico que, a falta de formalizar la adjudicación por segunda vez, permanece paralizado. El propio portal municipal recoge, tras una reunión celebrada el 9 de septiembre con los representantes de los mayores, que la apertura de inscripciones queda aplazada “hasta nuevo aviso”.