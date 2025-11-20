Los ángeles gigantes vuelven a Alicante con novedades en sus ubicaciones

La Navidad marca su presencia en tamaño gigante en Alicante. Desde este jueves, los ángeles gigantes del artista alicantino Lorenzo Santana se han puesto en marcha, iniciando su instalación en distintas localizaciones de la ciudad. Cada uno de estos ángeles, que alcanzan una altura de nueve metros, simbolizan el espíritu navideño y son una de las tradiciones de la ciudad. Este año, las ubicaciones de las figuras han experimentado algunas novedades, destacando especialmente el cambio de uno de los puntos donde tenía mayor presencia.

En total, serán seis los ángeles que iluminarán diversos puntos de la ciudad, desde la avenida Xavier Soler (Gran Vía), en las plazas de España y San Cristóbal, y en el paseo central de la avenida General Marvá. Los otros ángeles estarán situados en la rotonda de Rabasa, a la que se accede por la Universidad de Alicante, hasta la intersección de las avenidas Costa Blanca y Condomina, en el barrio de La Albufereta. Este último, por cierto, es uno de los nuevos enclaves, ya que sustituye al de la estación de Adif, que actualmente está en obras de la futura estación intermodal.

Novedades en el Belén Monumental y otros elementos navideños

Pero la Navidad en Alicante no solo se compone de sus famosos ángeles gigantes. Este año, el trabajo de Lorenzo Santana también llega a la Concatedral de San Nicolás. Frente a ella, en la plaza del Abad Penalva, se colocarán dos murales que aluden a la Natividad, reforzando el ambiente festivo de la ciudad. Asimismo, los ventanales de la Casa de la Festa se llenarán de motivos navideños.

Todo este despliegue navideño estará listo para coincidir con uno de los actos más esperados: la inauguración del belén monumental en la plaza del Ayuntamiento, que ha sido reconocido desde 2020 en el Libro Guinness de los Récords. El acto de inauguración, que incluirá un espectáculo de luz y sonido, se celebrará el próximo domingo 23 de noviembre a las 19 horas. Para ese día, a partir de las 7:00 horas, la plaza del Ayuntamiento quedará cerrada al tráfico, y desde el 7 de enero, solo se permitirá la circulación de transporte público, taxis y autobuses.

Iluminación navideña y el árbol de Navidad

A partir de este viernes 21 de noviembre, Alicante comenzará a brillar aún más con la inauguración de su iluminación navideña. A las 19 horas, se encenderán las luces del árbol de Navidad de 18 metros que adorna la avenida de la Constitución. Este árbol será uno de los principales atractivos de la iluminación, que abarca un total de 2,6 millones de luces LED distribuidas por 130 puntos de la ciudad.

Entre los elementos más destacados se incluyen 557 arcos, 546 motivos sobre farolas, 1.800 metros de guirnaldas y 29 carteles de "Felices Fiestas", así como seis figuras de gran tamaño que representan regalos y bolas de Navidad. Tres de estas figuras estarán situadas en la Explanada, una junto al árbol en la avenida de la Constitución y otra en la plaza de la Montañeta.