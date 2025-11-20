Arranca el primer día de reservas para la Casa de Papá Noel en Alicante con saturación en la web municipal
El exceso de solicitudes a partir de las 10.00 horas provoca fallos, pantallas en blanco y dudas entre los usuarios sobre si sus citas habían quedado registradas
El Ayuntamiento de Alicante abrió este miércoles, a las 10.00 horas, el plazo para reservar entrada para la tradicional Casa de Papá Noel, que este año volverá a instalarse en la plaza Séneca. Sin embargo, el entusiasmo de cientos de familias por asegurarse un hueco en la visita se tradujo en un arranque accidentado, marcado por los problemas técnicos que afectaron al portal web municipal nada más activarse el sistema.
Los primeros usuarios que intentaron acceder a la plataforma se encontraron con largos tiempos de carga, páginas que aparecían totalmente en blanco y formularios que no llegaban a completarse. La situación fue especialmente complicada para quienes trataban de realizar la gestión desde el móvil, donde los fallos resultaron más persistentes.
Para muchos, la mayor frustración llegó cuando, tras varios intentos, la web no indicaba si la gestión se había realizado con éxito. “Parecía que iba a cámara lenta. No confirmaba nada, pero después de un rato nos llegó al correo la cita”, relataba una usuaria.
Pese a estos contratiempos, el sistema mantiene las condiciones habituales: cada cita permite el acceso del solicitante junto a un máximo de cinco acompañantes, lo que eleva a seis el número total de personas por reserva. En total, el Ayuntamiento ha puesto a disposición 6.144 citas, una cifra que posibilitará la entrada de hasta 36.864 visitantes durante todo el periodo de apertura. Las autoridades municipales insisten en que será imprescindible mostrar la confirmación de la cita en la entrada de las instalaciones navideñas para poder acceder.
La Casa de Papá Noel abrirá oficialmente sus puertas este sábado 29 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, y permanecerá disponible hasta el 24 de diciembre. Las reservas podrán realizarse en www.alicante.es, en el apartado de cita previa, desde este miércoles 20 de noviembre hasta agotarse las disponibilidades. La entrada es totalmente gratuita y, tal y como informó este miércoles la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, se intentará atender también a los menores que se presenten sin cita siempre que la afluencia lo permita.
Venta de sillas para la Cabalgata de Reyes
En paralelo al inicio de las reservas navideñas, el Ayuntamiento anunció este miércoles la fecha de venta de las sillas para presenciar la Cabalgata de los Reyes Magos. Los asientos estarán disponibles a partir del próximo 26 de diciembre, desde las 10.00 horas. La venta se realizará tanto a través de la plataforma vivaticket.es como de forma presencial en la Plaza de Toros, donde se habilitarán taquillas.
La concejala de Fiesta confirmó este miércoles que el 60 % de las sillas se venderán online, mientras que el 40 % restante se reservará para la compra directa en el recinto.
Suscríbete para seguir leyendo
- 60 años de La Rotonda: aire japonés para el inicio de la playa de San Juan
- Las familias se niegan a confinar a sus hijos ante una dana en Alicante si los centros no son seguros
- Alicante será reconocida este sábado como 'Lugar de Memoria Democrática
- Una de cada cuatro enfermeras de Alicante sufre tocamientos en su jornada laboral
- Cabalgata de los Reyes Magos en Alicante: esta es la fecha para la venta de las sillas
- Alcoy, Elda y Villena apuntan la asignatura pendiente de la Generalitat para mejorar la movilidad entre las ciudades industriales
- Visita la casa de Papá Noel en Alicante: ya hay fecha para pedir cita
- Benidorm y Torrevieja exigen al Gobierno financiación extra que compense el gasto en servicios esenciales de los municipios turísticos