Barcala, sobre aprobar el presupuesto de Alicante antes de 2026: "Este año sí"

"Yo diría que con total seguridad". El alcalde de Alicante, Luis Barcala, confía en que el presupuesto municipal de Alicante para el 2026 pueda ser aprobado inicialmente antes del 1 de enero. Un objetivo que ningún gobierno local ha cumplido desde tiempos de Sonia Castedo y que el regidor cree que "este año sí" se alcanzará. No obstante, el dirigente popular no ha aclarado si la aprobación a la que se refiere es la de la Junta de Gobierno (previa a la negociación con la oposición) o a la del Pleno municipal. Además, Barcala tampoco ha despejado la incógnita de si existe un pacto cerrado con el grupo Vox, su principal socio este mandato.

Este miércoles, el Ayuntamiento de Alicante aprobó (con los votos del PP y Vox) la quinta modificación presupuestaria del ejercicio. Un cambio contable impulsado por el ejecutivo municipal para introducir medidas pactadas con los ultras el pasado año e "imprescindibles", según los de Abascal, para negociar un nuevo presupuesto. Este trámite, unido al "acelerón" de medidas que el ejecutivo de Barcala ha ido protagonizando en las últimas semanas, parece encarrilar un año más la aprobación de las cuentas. Desde que en 2023, año electoral, Barcala se viese forzado a prorrogar los presupuestos al no alcanzar acuerdo con ninguna formación de la oposición, PP y Vox siempre han ido de la mano a la hora de decidir las inversiones del Consistorio para el próximo ejercicio.

Tras ello, el alcalde ha señalado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, que "la aprobación inicial" tendrá lugar "antes del 31 de diciembre casi con total seguridad". Al respecto, el regidor ha añadido que la tramitación "va en plazo" y que "salvo imprevistos" se alcanzará la ansiada meta del final de año. Pese a ello, preguntado después por si sus palabras hacen referencia a una aprobación en pleno (en la que ya debería contar con el apoyo de algún grupo de la oposición) o en Junta de Gobierno (de la que solo forma parte el PP), el dirigente popular ha rechazado realizar una mayor concreción: "No voy a adelantar absolutamente nada más".

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN