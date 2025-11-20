Barcala rechaza asistir a los actos en los que Alicante será reconocido como “Lugar de Memoria Democrática”

Portazo a la memoria democrática. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha declinado la invitación del Gobierno central a asistir este sábado 22 de noviembre a los actos convocados para declarar la ciudad como “Lugar de Memoria Democrática”. Así lo han confirmado fuentes del ejecutivo central después de que el alcalde de Alicante no haya aclarado previamente si asistiría o no a estas convocatorias.

Los actos, que coinciden con el 50 aniversario de la muerte de Franco, están previstos a las 10:00 en el Mercado Central, que fue bombardeado en mayo de 1938 por la aviación fascista italiana causando 300 muertos; a las 11:30 en el Puerto, de donde partieron miles de alicantinos hacia el exilio; y a las 13:00 en el Cementerio de Alicante, frente a la tumba del poeta Miguel Hernández, muerto acabada la guerra cuando estaba preso.

Estos tres espacios, precisamente, serán catalogados como de interés histórico oficial en los actos que presidirá el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, que asistirá en nombre del Gobierno.

Críticas del Ayuntamiento

Previamente a conocerse esta noticia, este mismo jueves, el alcalde de Alicante ha sido preguntado, durante su asistencia a la apertura institucional del foro de innovación III Alicante Futura Summit, sobre si ha sido invitado a los actos y sobre si asistirá. Sin responder a ninguna de las dos preguntas, Barcala ha asegurado que el Ayuntamiento muestra su “colaboración” en todo lo que el Gobierno central ha solicitado para celebrar los actos. “No tenemos ningún inconveniente en darla”.

Sin embargo, por el alcalde ha exigido que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez muestre “el mismo interés por convertir Alicante en referencia de la memoria histórica” que para aprobar “unos Presupuestos Generales del Estado que cumplan con las expectativas de inversión que necesita esta ciudad”.

A su vez, Barcala ha considerado que “tan importante como eso es el presente y, sobre todo, el futuro”, y cree que “se están olvidando de Alicante” mientras “se entretienen de poner sus temas, de hacer bandera y de apropiarse de lo que es de todos”.

Posteriormente, INFORMACIÓN ha podido saber que Barcala ha excusado su ausencia a los actos del sábado, aunque tres concejales del equipo de Gobierno sí que asistirán. Se trata de Antonio Peral, concejal de Presidencia, Innovación, Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, que acudirá al acto del Mercado Central; Julio Calero, concejal de Seguridad Ciudadana y Derechos Públicos, que hará lo propio en el Puerto; y Carlos de Juan, responsable de Movilidad Urbana, Vivienda y Juventud, que hará acto de presencia en el Cementerio.

Precedentes

No es la primera crítica que el alcalde de Alicante expresa en este aspecto. El pasado martes ya se refirió a los actos del día 22 señalando que estos no debían convertirse en una “patrimonialización” de la historia de la ciudad, y apuntó que las víctimas de la Guerra Civil son “absolutamente de todos” los alicantinos.

También se mostró crítico ante el Gobierno de España en vicealcalde, Manuel Villar, afirmó que “los alicantinos lo que realmente quieren es que” el ejecutivo de Sánchez “se preocupe por ellos”, dijo matizando que la ciudadanía “no desmerecía la actuación del Gobierno” en cuanto a los actos para reconocer Alicante como “Lugar de Memoria Democrática”.