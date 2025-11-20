De Madaria asegura que el futuro tratamiento del cáncer de páncreas pasa por detectar mutaciones en las biopsias

El especialista en Aparato Digestivo del Hospital General de Alicante, Enrique de Madaria, considera que el futuro tratamiento del cáncer de páncreas pasa por detectar mutaciones genéticas en las biopsias de los pacientes para que se puedan beneficiar de terapias de medicina personalizada que mejoren significativamente su pronóstico.

Se trata de las denominadas técnicas de diagnóstico molecular, que los oncólogos del Grupo de Tratamiento de Tumores Digestivos (TTD) reclaman que se incorporen en todas las autonomías a la práctica clínica diaria.

"Es el futuro del tratamiento del cáncer de páncreas", señala el doctor alicantino sobre un tumor con una elevada letalidad. Solo un 20 % de pacientes son operables al diagnóstico; y de cada 100 varones que lo padecen, solo siete sobreviven a los cinco años por diez en el caso de las mujeres.

El diagnóstico molecular es un método de laboratorio que identifica enfermedades analizando moléculas como el ADN, ARN o proteínas en muestras corporales como sangre o tejidos.

Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, que se celebra este jueves, los especialistas piden la incorporación de estas técnicas avanzadas, como la secuenciación genómica, ante la urgente necesidad de avanzar en el diagnóstico y abordaje de esta enfermedad. Coincidiendo con esta conmemoración, edificios como el Ayuntamiento de Alicante se iluminarán de violeta.

Pocos avances

El cáncer de páncreas, uno de los más letales, ha visto pocos avances en comparación con otros tumores digestivos. La secuenciación genómica permite identificar alteraciones moleculares específicas, abriendo la puerta a terapias dirigidas que han transformado el tratamiento de otros cánceres. Sin embargo, el acceso a estas técnicas sigue siendo desigual en España, dependiendo en gran medida de la infraestructura y los recursos de cada hospital.

El Grupo de Tratamiento de Tumores Digestivos también propone que se incorpore la biopsia líquida a la práctica clínica diaria. El doctor De Madaria, impulsor hace 11 años de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, que se celebra este domingo, señala que "la secuenciación y búsqueda de mutaciones se puede hacer en las biopsias que tomas al paciente hoy en día en los hospitales de una forma asequible", algo que ve necesario.

Tumores digestivos

La terapia personalizada en cáncer de páncreas está comenzando a consolidarse como una realidad clínica aunque todavía con un alcance limitado en comparación con otros tumores digestivos.

En las últimas décadas, la esperanza de vida de muchos pacientes con cáncer, especialmente el colorrectal, ha aumentado de forma notable gracias a la investigación y a la incorporación de nuevos tratamientos. Sin embargo, en páncreas los avances son más lentos.

Para revertir esta tendencia, los expertos consideran prioritario estandarizar la secuenciación de tumores y la biopsia líquida como parte del diagnóstico de rutina, aunque esta, como apunta el doctor De Madaria, es más difícil que se realice de forma equitativa en todo el territorio al ser más compleja: consiste en buscar células malignas en la sangre, algo que no está disponible en todos los hospitales.

Carrera de las Ciudades: se esperan 2.000 participantes este domingo Este próximo domingo, 23 de noviembre, se celebra en Alicante la XI edición de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, cuyo objetivo es recaudar fondos destinados a investigación sobre esta enfermedad. Una vez cerrado el plazo para inscribirse online a través del enlace web carreracancerpancreas.es, las personas interesadas pueden inscripciones de forma presencial en Quirónsalud Alicante, uno de los colaboradores, de 10 a 13 horas y hasta una hora antes de la carrera, que arrancará a las 10 horas del domingo desde el estadio municipal Joaquín Villar, en las proximidades del Rico Pérez. Cinco minutos después saldrán los participantes en la marcha nórdica; a las 10.10 horas, los andarines, y a las 12 horas, los infantiles, y también pueden ir las mascotas con sus dueños. Las cuotas solidarias están fijadas en 13 euros, salvo las de infantiles (hasta 14 años) que se han fijado en 5 euros. Habrá distintos premios por categorías.

Práctica clínica

“Hay que hacer un esfuerzo por implantar las últimas técnicas de diagnóstico en la práctica clínica diaria. La innovación diagnóstica debe llegar a todos los hospitales del país”, señala el doctor Fernando Rivera, presidente del grupo científico.

Gracias a la secuenciación genómica se han desarrollado terapias dirigidas que han cambiado la historia de algunos tumores. Ejemplos como las terapias frente a la mutación BRAF o la inestabilidad de microsatélites en cáncer colorrectal, con mejoras en supervivencia y tasa de respuesta, ilustran el potencial de la medicina de precisión.

“Tanto especialistas como pacientes coincidimos en que los enfermos deben poder beneficiarse antes de las últimas novedades en tratamientos oncológicos. Y para eso necesitamos incorporar estas técnicas desde los estadios más precoces”, insiste la doctora Ruth Vera, vicepresidenta del grupo oncológico.

Desigualdad territorial

En la actualidad, el acceso al testado genómico en cáncer de páncreas no está totalmente implantado, a pesar de que las guías internacionales recomiendan realizar secuenciación genómica en todos los pacientes con enfermedad avanzada. Sin embargo, depende en gran medida de los recursos y la estructura de cada hospital.

Los centros de referencia suelen disponer de plataformas de secuenciación propias, pero muchos hospitales periféricos carecen de ellas o dependen de acuerdos con proyectos de investigación o con la industria farmacéutica,

Entre los factores que explican esta desigualdad se encuentran la disponibilidad de recursos, los costes de las plataformas de secuenciación, la dependencia de proyectos de investigación y los largos tiempos de respuesta que reducen la utilidad clínica en tumores agresivos como el de páncreas.