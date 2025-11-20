El Gobierno acepta las alegaciones de EU y de Sumar y reconocerá el cine Ideal y otros espacios como “Lugar de Memoria” en Alicante

Aceptación a las propuestas de los partidos situados a la izquierda del PSOE. El Ministerio de Política Territorial y de Memoria Democrática distinguirá otros espacios como “Lugares de Memoria Democrática” en Alicante, tal como solicitaron el grupo municipal de Esquerra Unida-Podemos (EU-Podemos) y desde Sumar País Valencià en el contexto de los actos que tendrán lugar este sábado en Alicante, cuando la ciudad será reconocida como “Lugar de Memoria Democrática”.

En concreto, el Gobierno central anunció que el Mercado Central, el Puerto y la tumba de Miguel Hernández, ubicada en el Cementerio Municipal, serían distinguidos como espacios de interés histórico. En estos tres lugares se celebrarán tres actos a las 10:00, a las 11:30 y a las 13:00 respectivamente el sábado 22 de noviembre, con la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, y sin que acuda el alcalde de Alicante, Luis Barcala, aunque en su lugar asistirán tres concejales del equipo de gobierno, uno a cada acto: Antonio Peral al Mercado Central, Julio Calero al Puerto y Carlos de Juan al Cementerio.

La elección de estos tres lugares se debe a su relación escénica con la Guerra Civil y con la represión franquista posterior. El Mercado Central fue bombardeado por la aviación fascista italiana, provocando 300 muertes; del Puerto partieron miles de personas hacia el exilio ante la ocupación inminente de la ciudad por parte de las tropas franquistas y en el Cementerio se halla la tumba del poeta oriolano Miguel Hernández, que murió encarcelado en Alicante.

Sin embargo, algunas formaciones de izquierdas consideraron insuficientes estas distinciones y propusieron añadir otros lugares. Sumar, con representación en el Congreso, pidió la incorporación del antiguo cine Ideal, que recientemente ha cumplido un siglo de su estreno y actualmente los propietarios pretenden convertirlo en un hotel. La formación que tiene como referente a la ministra Yolanda Díaz, coliderado en la Comunidad por el exconcejal alicantino Xavier López, pone en valor el significado del antiguo equipamiento cultural por la represión franquista que se practicó en su interior.

El Ideal, que destaca por su singularidad arquitectónica, es la sala cinematográfica con mayor aforo de la Comunidad Valenciana y una de las pocas que conserva íntegro su interior original, resistió a los bombardeos franquistas durante la guerra y llegó a funcionar como cárcel provisional de mujeres al finalizar el conflicto.

Desde el grupo municipal de EU-Podemos, por su parte, pidieron la incorporación del antiguo campo de concentración de Los Almendros como Lugar de Memoria, que se situaba en La Goteta; y del Reformatorio de Adultos de Benalúa, que fue reconvertido en cárcel.

Aceptación

Desde el Gobierno central el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha explicado este jueves que “había un plazo para presentar alegaciones” y que, pese a que esta no es la competencia de su departamento, sino del de Memoria Democrática (ambas carteras se integran en un mismo Ministerio liderado por Ángel Víctor Torres, del PSOE), “en la resolución del expediente se habla de lo que piden el resto de partidos”.

Ofrenda de flores en la tumba de Miguel Hernández, en el Cementerio de Alicante. / Matías Segarra

Según fuentes del ejecutivo central, en la resolución del Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista “para los próximos días”, se detallarán todos los espacios solicitados para convertirlos en “Lugares de Memoria Democrática”.

Implicación

Esta designación implica que los lugares deben estar bien señalizados, explicados y cuidados para que no se pierda su valor histórico. Si pertenecen a una administración pública, esta tendrá la responsabilidad de conservar cualquier elemento conmemorativo relacionado con la lucha por los derechos y las libertades. Además, se pretende que estos lugares sean ampliamente difundidos, formando parte de rutas físicas o virtuales para su conocimiento y conservación.