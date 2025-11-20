Anota estas fechas: los médicos irán a la huelga cuatro días consecutivos

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) han convocado cuatro jornadas consecutivas de huelga nacional fijadas para el próximo mes de diciembre para mostrar el rechazo de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad, después de que en los últimos meses no se haya producido ningún avance en las reivindicaciones del colectivo.

Estas siguen pasando por un ámbito de negociación y un estatuto propios que permitan la negociación directa de las condiciones laborales de los profesionales y que recojan sus especiales condiciones de formación y responsabilidad; una clasificación profesional adecuada con retribuciones justas aparejadas; una regulación de la jubilación que permita un retiro voluntario, anticipado y parcial sin merma económica; una jornada máxima de 35 horas donde cualquier exceso sea voluntario, pactado y retribuido de forma específica y unas garantías efectivas de descanso y conciliación que no dependa de las “necesidades del servicio”.

La convocatoria de las próximas jornadas de huelga nacional de médicos, que también afectarán a la sanidad alicantina, son para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. Este año ya se celebraron en junio y octubre.

Los médicos protestan en la plaza de la Muntanyeta / Jose Navarro

Manifestación en Madrid

El pasado sábado se celebró una manifestación en Madrid con más de tres mil asistentes, que termino ante el Ministerio de Sanidad con la lectura de un manifiesto, en el que recordaban que llevan años denunciando la grave situación del colectivo, con un deterioro constante de sus condiciones laborales que termina afectando a la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, y por extensión, a la sanidad pública y la calidad de la asistencia que se presta a la población.

Los convocantes aseguran que el malestar que ha provocado el borrador de la norma ministerial ha logrado aglutinar tanto a colegios de médicos como a sociedades científicas, sindicatos profesionales, decanos de las facultades de Medicina y a los propios estudiantes. Reclaman una vía de diálogo que permita alcanzar acuerdos reales para mejorar la crisis actual.

Por último, CESM ha querido señalar que mantiene su actitud negociadora con Sanidad pero que no va a paralizar las movilizaciones hasta que se logre el reconocimiento que exige para los profesionales y garantizar así un futuro sólido para la sanidad pública, inviable sin médicos y facultativos.

El resto de sindicatos

Los sindicatos Satse, CCOO, UGT, CSIF e Intersindical Salut-IV han anunciado un nuevo calendario de movilizaciones, con una primera concentración frente a la Conselleria de Sanidad el próximo 16 de diciembre, ante el "bloqueo" de la implantación de la jornada laboral a 35 horas y otras mejoras. También el Sindicato Médico ha anunciado concentraciones cada 15 días.

Las centrales sindicales, en un comunicado conjunto, han denunciado que la Conselleria de Sanidad, bajo la dirección del conseller Marciano Gómez, "mantiene una actitud sistemática de bloqueo al diálogo y a la negociación colectiva" y han reclamado una reunión en cuanto se nombre al próximo presidente de la Generalitat.

Los sindicatos avisan de que no dudarán en intensificar sus movilizaciones "si no se produce un cambio real y urgente" en la situación, se respetan los acuerdos firmados y que se abra una "negociación efectiva que garantice la recuperación y el fortalecimiento del sistema sanitario público valenciano".

Marciano Gómez vincula las 35 horas al acuerdo para toda la Función Pública El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha destacado este jueves "el diálogo constante y permanente" con los sindicatos y ha vinculado de nuevo la implantación de la jornada laboral de las 35 horas en Sanidad al acuerdo que se adopte en la Mesa General para toda la Función Pública. Gómez se ha referido así al anuncio de los sindicatos Satse, CCOO, UGT, CSIF e Intersindical Salut-IV de un nuevo calendario de movilizaciones ante el "bloqueo" de la implantación de la jornada laboral a 35 horas y otras mejoras. CESM también ha anunciado concentraciones cada 15 días para exigir esta jornada laboral. Al respecto, ha señalado que los sindicatos "están en su perfecto derecho de poder anunciar movilizaciones" y ha recalcado que su departamento está "abierta a cualquier tipo de diálogo".

Incumplimientos

Según señalan los cinco sindicatos, la situación "se ve agravada por el incumplimiento del acuerdo firmado el 8 de marzo de 2023, relativo a la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y otras medidas para la mejora de las condiciones laborales del personal y de la sanidad pública", señalan los sindicatos, que subrayan que el acuerdo alcanzado "debía implantarse y consolidarse para mejorar las condiciones laborales de todo el personal pero lleva dos años paralizado porque la Conselleria lo quiere renegociar, o incluso anular".

Huelga de médicos: así ha sido la manifestación en Alicante / Jose Navarro

Sin embargo, recalcan que el acuerdo firmado, "fruto de una intensa negociación entre Sanidad y las organizaciones sindicales", debería seguir "plenamente vigente". "Su incumplimiento denota el desprecio hacia el trabajo sindical realizado y perpetúa el deterioro de nuestra sanidad pública", critican los sindicatos.

A su juicio, "la distribución de la jornada de 35 horas semanales de lunes a viernes en turno fijo es una medida que el conseller Marciano Gómez podría haber implementado sin modificar lo pactado, ya que el marco legal tanto autonómico como estatal lo permite".