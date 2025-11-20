El IES Figueras Pacheco de Alicante combate los bulos del franquismo

"Cincuenta razones de por qué con Franco NO se vivía mejor". Es el título de la exposición con la que el instituto Figueras Pacheco de Alicante combate los bulos del franquismo, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador. Un proyecto pedagógico importado de la Generalitat de Cataluña que busca contrarrestar todas las falsas ideas que banalizan y blanquean al régimen franquista en las redes sociales.

Con esta iniciativa el centro ha querido hacer frente a la desinformación y a los discursos fascistas que proliferan en internet, a los comentarios escuchados en la calle y en los centros educativos por parte de una minoría de alumnos, a los vídeos con manipulaciones históricas y a los posicionamientos de instagramers, youtubers y tiktokers que ensalzan la dictadura.

El instituto ha replicado el material didáctico del grupo de trabajo Guerra Civil, Exilio y Memoria democrática de los Campos y Entornos de Aprendizaje, formado por docentes catalanes, con las 50 mentiras sobre la dictadura que están escritas en castellano y las respuestas en catalán.

Una de las más populares es la premisa distorsionada de que Franco creara los pantanos. A través de esta iniciativa, se explica a los chavales que estos ya se estaban construyendo desde inicios del siglo XX: "La Red de embalses y trasvases ya se planteó por primera vez en el Plan de Canales de Riego y Pantanos, aprobado en 1902. Durante la Segunda República, se redacta el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, punto de partida de la construcción de muchos embalses. Estos planes fueron paralizados durante la guerra y Franco los retomó a partir de los 50, atribuyéndose todos los méritos", reza una de los paneles de la muestra.

Otro de los comentarios que pretende desmontar la exposición es el de que la República fue un caos que condujo inexorablemente a una guerra”. En ella se justifica que "la Guerra Civil se inicia con un golpe de Estado militar, levantándose en armas contra un sistema político democráticamente establecido".

Frente a la falsa idea de que con el dictador se acabó la corrupción, los alumnos del instituto alicantino han podido conocer que "había más corrupción que hoy en día, pero no había ni independencia judicial, ni separación de poderes, ni libertad de información, así que era imposible difundir los casos que se sufrieron", tal y como reza una de las tarjetas.

La exposición instalada esta semana en la entrada del IES Figueras Pacheco, sobre las mentiras de la dictadura / Pilar Cortés

Violencia, libertad de expresión y sexualidad

Respecto al bulo de que “acabada la Guerra Civil, Franco finalizó la violencia”, la exposición refleja que la represión no se acabó el 1939, ya que los crímenes, torturas y graves violaciones de los derechos humanos se prolongaron durante décadas, hasta el final del franquismo.

Otra de las mentiras que pretende anular el IES alicantino es que "durante, previa y posteriormente a la Guerra Civil, todos mataron igual". Según el historiador Paul Preston, la Guerra Civil sumó medio millón de muertes, en números redondos: el franquismo ejecutó (fuera del campo de batalla) unas 150.000 personas (la mayoría de los desaparecidos forzados siguen en fosas comunes). Asimismo, expone que la retaguardia republicana acumula 50.000 víctimas más y que resto pierde la vida al propio conflicto bélico.

Ante la falsa creencia de que con Franco había libertad de expresión, el material didáctico recoge cómo manifestarse públicamente, con insultos, contra Franco estaba penado con prisión y cita como ejemplo que en el año 1963, un albañil llamado Timoteo Buendía en el Tribunal de Orden Público por gritar en un bar "¡Me cago en Franco!". La pena fue de 10 años de cárcel.

La muestra "50 razones de por qué con Franco no se vivía mejor", importada de la Generalitat de Cataluña / Pilar Cortés

Las familias numerosas y las viviendas de protección oficial forman parte del contenido de la muestra

También se contradice que el dictador creara las viviendas de protección oficial porque, tal y como recoge la muestra, este tipo de inmuebles se institucionaliza por primera vez en España con la llamada "Ley de Casas Baratas", promulgada el 13 de junio de 1913. Además, expone que muchas de las viviendas que se hicieron durante el franquismo fueron dados a personas próximas al régimen.

Lo mismo ocurre con el bulo de que con Franco se respetaba la sexualidad de las personas: "el franquismo, profundamente marcado por las ideas más conservadoras de la Iglesia católica, aprobaba el sexo dentro del matrimonio con la voluntad de tener hijos, pero condenaba otras formas de sexualidad como el adulterio femenino (solo el femenino), la homosexualidad, la masturbación o las relaciones prematrimoniales, consideradas aberraciones sexuales y perversiones del comportamiento", cita el material didáctico.

Con todo ello, los profesores Tomás Andreu (Historia) y Vicente Marzo (Plástica) han coordinado una exposición extendida en las aulas catalanas que se suma a otras iniciativas realizadas a lo largo del curso sobre memoria democrática, algunas de ellas impulsadas a través de la red autonómica Educación y Memoria, a la que están adheridos una quincena de centros educativos alicantinos.