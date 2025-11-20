María José Molina, primera mujer en recibir el premio José Ángel Guirao de la Gala "Festers d’Alacant"

La emoción volvió a ocupar el patio de butacas del Teatro Principal de Alicante con el regreso de la 19ª Gala "Festers d’Alacant", que recuperó su sede original tras seis años de itinerancia por otros espacios. Bajo el lema “Distintas tradiciones. Un mismo corazón”, casi mil personas llenaron el teatro en una noche que quiso reivindicar la fuerza de las fiestas populares y el trabajo silencioso de quienes las mantienen vivas.

El aplauso más largo y unánime llegó cuando el alcalde, Luis Barcala, anunció el Premio José Ángel Guirao, la máxima distinción festera de la ciudad, para María José Molina, presidenta de las Fiestas Patronales del barrio de San Agustín. Su nombre no solo coronó la noche: marcó un hito. Molina se convirtió en la primera mujer que recibe este reconocimiento desde su creación, en homenaje al recordado festero fallecido en 1998.

Un arranque emotivo y un agradecimiento a los festeros

La gala se abrió con unas palabras de la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, quien aseguró haber dejado a un lado el discurso oficial para hablar desde la emoción. "Lo único que me nace esta noche es daros las gracias. Los festeros somos gente sencilla, que mueve barrios enteros y hace que Alicante brille. Sois magia en la sombra", afirmó Cutanda.

La concejala destacó también el papel de las juntas directivas, el esfuerzo diario de quienes "cosen, pintan o ensayan" y la capacidad del mundo festero para "mantener vivas tradiciones que pasan de generación en generación". Al discurso le siguió la presentación del acto, que corrió a cargo de Juan González, presidente de la barraca Els Chuanos, y Marina Hernández, abanderada mayor de la Federación de Moros y Cristianos.

Los premiados de una noche de orgullo festero

El jurado, integrado por concejales, representantes de las fiestas y dos expertos en el ámbito festero, evaluó 41 candidaturas divididas en cinco grandes categorías: Hogueras, Semana Santa, Tradicionales, Fiestas en Barrios y Partidas (Fafba) y Moros y Cristianos, con premios individuales y colectivos.

En la sección de Fiestas Tradicionales, el reconocimiento individual fue para Andrés Mas Rodríguez, representante de las Cruces de Mayo, quien subrayó la importancia de preservar las raíces que sostienen estas celebraciones; mientras que la Asociación Adorna, del barrio de San Gabriel, agradeció el premio colectivo como un logro compartido por toda la comunidad.

La categoría de Fiestas en Barrios y Partidas destacó la dedicación de Andrés Romero Vilchez, de la Comisión de San Francisco Javier-La Florida, que quiso dedicar su galardón a su familia por acompañarle incluso en los momentos de mayor entrega. Por su parte, el barrio de las 400 Viviendas recibió el premio colectivo.

En el ámbito de los Moros y Cristianos, el reconocimiento individual recayó en Francisco Gil Navarro, de Altozano, quien afirmó que recibirlo tras cincuenta años de dedicación era "el mejor regalo posible". La Peña Los Arpes, de Villafranqueza–El Palamó, agradeció también el premio colectivo destacando la labor de todos sus socios por mantener viva la esencia de la comparsa.

En Semana Santa, Juan Ginerés Asensi, de la Cofradía del Divino Amor y la Virgen de la Soledad, expresó que la distinción pertenecía a toda su hermandad. La Cofradía de la Santa Redención, distinguida en la modalidad colectiva, puso en valor la continuidad del Encuentro Oficial de la Semana Santa de Alicante.

Foto de familia de los festeros premiados en la 19º "Gala Festers d'Alacant" / Pilar Cortés

Las Hogueras también tuvieron su espacio destacado cuando Vicente Mas Iborra, de la barraca Els Chuanos, reivindicó la fortaleza de la fiesta en la actualidad y expresó su deseo de que la ilusión perdure hasta el centenario. La Hoguera Mercado Central, premiada en categoría colectiva, agradeció que se reconociera su apuesta por formas más valientes y renovadas de vivir la fiesta.

El anuncio del “Guirao”

Cerró la gala el alcalde de Alicante, Luis Barcala, con un discurso en el que destacó que las fiestas son "la forma de querer y transmitir Alicante". Al anunciar el Premio José Ángel Guirao, repasó la trayectoria de María José Molina: su vinculación con las Fiestas Patronales de San Agustín desde principios de los 2000, su participación en varias comisiones de hogueras y hermandades de la Semana Santa, su pertenencia a los Moros y Cristianos de San Blas y su implicación vecinal como presidenta de la Asociación de Vecinos de San Agustín.

Al subir al escenario, María José Molina, emocionada, declaró que siempre había creído en "hacer las cosas bien y por los demás". "Llevo en mi corazón a mis hermandades, a mi filà, a mis comisiones de hogueras y a todos los que hacen posible las fiestas. Nunca imaginé un reconocimiento así. ¡Viva Alicante y vivan todas sus fiestas!", señaló Molina.

Nuevo diseño

Por primera vez, los premios fueron diseñados por el artista foguerer alicantino Sergio Gómez. Las piezas, elaboradas de forma artesanal en resina, combinan formas orgánicas y texturas que evocan la energía y la identidad cultural de las fiestas de la ciudad.

La noche concluyó entre aplausos, emoción y el himno de Alicante en un acto en el que la ciudad volvió a mirarse en el espejo de sus fiestas.