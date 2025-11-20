Medio siglo hablando casi de lo mismo en la provincia de Alicante

La provincia de Alicante ha destruido en los últimos cinco años un 12 % de su tejido comercial fruto de los precios del alquiler de los locales para acoger estos negocios, entre otros motivos. Este es un tema publicado por INFORMACIÓN esta última semana pero muy bien podría corresponder a la actualidad de hace 50 años, en la víspera de la muerte de Franco, cuando los titulares relativos a la preocupante situación del comercio eran una constante.

En septiembre de 1975, entre ríos de tinta dedicados a la enfermedad del dictador, el problema de España con Marruecos y el Sahara de por medio, o las víctimas de ETA, se colaba, por ejemplo, una entrevista sobre horarios comerciales al presidente de la Federación Nacional de Comercio, de visita en Alicante, quien decía que «el momento no es propicio para tomar decisiones», pese a la necesidad de una revisión a fondo de la normativa comercial.

La libertad de horarios comerciales en Alicante y la provincia sobre la apertura de las tiendas los domingos y festivos protagonizó la actualidad durante meses hace menos de una década hasta que se alcanzó el acuerdo de que puedan abrir la mitad del año en las zonas declaradas de afluencia turística.

En 1975 el comercio local ya atravesaba dificultades que se han mantenido con el paso del tiempo

Comercio

«No rotundo al cierre comercial los sábados por la tarde. El asunto debería ser una conciliación entre los tres sectores interesados: empresas, trabajadores y público consumidor» se abordaba asimismo en aquellas fechas. El diario recogía declaraciones de expertos sobre la subsistencia de formas tradicionales de comercio, en las que se aseguraba que "dentro de 15 años desaparecerán gran parte de los pequeños comerciantes", que al verdadero comerciante el horario flexible solo le puede beneficiar y que entre Alicante y Elche había «un sitio maravilloso» para un hipermercado.

El comercio era un tema del que se escribía mucho por entonces porque interesaba al lector, al igual que de los datos malos del paro, que también había; o de las exportaciones de calzado. Si este año han experimentado una caída con respecto a 2024 y se presentan desafíos como la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos, hace 50 años la situación parecía más halagüeña, con resultados positivos durante el primer semestre de 1975 gracias a las ventas al alza a los países de la Comunidad Económica Europea, que compensaban la caída del mercado australiano.

Exportaciones

«El zapato de caballero, de cuero, la partida que más exporta», se contaba. Por entonces, el Centro Promotor de Exportaciones de la Feria Internacional del Calzado e Industrias Afines (Cepex) ponía en marcha su más amplia campaña de promoción del calzado hecho en la provincia de Alicante, con Düsseldorf, Londres, Tokio, Hong-Kong y la Europa del Este como puntos de partida, y un total de 800 muestrarios con principal interés en el zapato de lujo y calidad.

Además, se exploraban nuevos mercados, como se hace actualmente. Arabia Saudita se convertía en un atractivo mercado para los productos alicantinos con «enormes posibilidades para desarrollar negocios». Sin embargo, «los importadores sauditas se quejan de la falta de interés del exportador».

Falta de vivienda

No todo eran sectores productivos. El problema de la falta de vivienda no es exclusivo del siglo XXI, por entonces ya sucedía. Al menos en Crevillent, donde el diario se hacía eco del grave problema de vivienda y falta de protección oficial, con 3.415 personas habitando 820 cuevas en el municipio.

«Hundimientos, peligro y un lastre que solo resolverá la construcción de viviendas oficiales». Ante esa situación, se proyectaron 10.000 viviendas en Bacarot, que nunca vieron la luz. Sí estaba listo para ser inaugurado "el edificio de viviendas de mayor capacidad de Europa", el Felipe Arche en San Blas, hoy La Colmena.

Otros asuntos que parecen haberse congelado en el tiempo son los silos de cemento en el Puerto de Alicante, empezando con un no rotundo del pleno del Ayuntamiento. Actualmente, los silos se encuentran en los muelles 19 y 21, y se trasladaron allí desde el muelle 14 para permitir la reurbanización de la zona y ampliar la capacidad de almacenamiento.

También se hablaba de los 18.000 metros cuadrados ganados al mar para la ampliación del muelle 11 y del puerto deportivo en la Albufereta que ha ocupado espacio en los diarios durante décadas. Así como la edificación en la zona marítimo-terrestre de las Canteras; los chiringuitos de la playa de San Juan; y la garantía, que no se cumplió, de dejar sin restaurantes las playas de la Marina y el Pinet.

Hace medio siglo preocupaba igual que ahora la falta de vivienda y centros educativos y sanitarios

Construcción de la autopista

Un hito de 1975 fue la construcción de la autopista, que ha vertebrado la provincia de Alicante, acercándola al norte y al sur de España, utilizada a diario por miles de personas, muchas de ellas residentes en nuestro territorio, que permite a los estudiantes de las distintas poblaciones acceder a las dos universidades y a sus distintos campus, al alicantino trabajar en Murcia, y al murciano en Elche, Benidorm, en la capital o en donde encuentre un puesto laboral, máxime desde que se levantaron las barreras de los peajes en la AP-7 (2020), en una medida hasta el próximo mes de febrero con el objetivo de su liberalización definitiva.

Dos días antes de la muerte de Franco, INFORMACIÓN llevaba a grandes titulares el adelanto en un mes de la terminación del tramo Alicante-Benidorm- Altea. El diario del 5 de diciembre abundaba en el tema y daba como fecha de inauguración del tramo Benidorm-San Juan el 1 de mayo de 1976 con un dato económico: los 300 millones que costaría a Benidorm la carretera de desvío con los dos enlaces de la autopista. Renfe invertía dos mil millones en la estación de Alicante, que hoy sigue en el mismo sitio pero con Alta Velocidad.

La comarca del Medio y el Alto Vinalopó celebraba la inminente construcción del Hospital de Elda, hoy en día de constante actualidad por la demora en algunas especialidades. Se inauguró en 1983.

La trama de bebés robados INFORMACIÓN, por otro lado, se hacía eco de temas recogidos por diarios internacionales como un artículo publicado en Uruguay que preguntaba: ¿se venden aquí (en Alicante) recién nacidos a 50.000 pesetas? Con el paso del tiempo se demostró la trama de los bebés robados, que aún hoy colea y tiene a miles de familias buscando a sus hijos que fueron dados en adopción durante el franquismo a familias pudientes. En lo deportivo, en la campaña 75-76 la provincia contaba con dos equipos en Primera División, el Elche y el Hércules. La campaña del equipo ilicitano llevaba a Rubén Cano a ocupar titulares por una posible convocatoria con la selección, y por la superioridad ante el Atlético de Madrid, al que ganó 3-1. El Hércules, por su parte, aumentaba su patrimonio con 300.000 metros cuadrados más en el Pla de la Vallonga. Medio siglo después, el Elche juega en Primera y el Hércules no ha tenido tanta suerte en los últimos años y ocupa plaza en Primera Federación con el ascenso siempre como objetivo. Por otro lado, en 1975 se inauguraba en Alicante el club Montemar, unas instalaciones plenamente integradas en la ciudad cinco décadas después.

Universidad de Alicante

Las familias de la ciudad de Alicante estaban preocupadas por posibles problemas de escolarización. «Faltan solares para ubicar los centros programados y planificados. Los barrios siguen creciendo sin reservas escolares». Lo contaba el periódico. Cincuenta años después hay aulas en barracones y están pendientes de construcción tres centros: La Almadraba, El Somni y la Cañada del Fenollar.

En 1975 daba sus primeros pasos la Universidad de Alicante. El 27 de septiembre el diario informaba de la publicación en el BOE del día anterior de dos nuevas facultades, la de Filosofía y Letras, en las ramas de Geografía e Historia; y la de Filología y Ciencias en la rama de Química. Justo Oliva, subdirector de CEU, decía: «Es el comienzo hacia una universidad independiente». Era el germen de la UA, inaugurada en 1979.