"El médico me dijo que han operado de cáncer de páncreas a un chico de 32 años. Antes aparecía con más edad"

Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, el alicantino Juan Carlos García Calvo relata su experiencia con el tumor, que le fue diagnosticado hace 14 años, a la edad de 47. El paciente detalla los efectos secundarios que aún padece, como obstrucciones en las vías biliares, y cómo lleva una vida normal en la actualidad. Destaca la creciente prevalencia de la enfermedad en personas jóvenes y la importancia de la investigación, mencionando especialmente el trabajo del doctor Enrique de Madaria en Alicante. Asimismo, hace hincapié en la ausencia de síntomas tempranos más allá de la ictericia y en las dificultades que supone la detección tardía.

"He cumplido 61 años, para los 62. Llevo 14 años, es tiempo que sumo a mi vida", afirma, consciente de que su caso es excepcional, pues la supervivencia en hombres a 5 años está en siete de cada 100. Las revisiones han pasado de ser semestrales a anuales, con análisis de la glucosa y de todo el aparato digestivo.

Vías biliares

Ahora también le visita el cardiólogo, y sufre el problema con las vías biliares, que se le engrosan y le provocan intensos dolores y frecuentes visitas al médico. Es una consecuencia de la complicada operación. Aunque los médicos barajaron colocarle un stent en la vía principal tras estar hospitalizado una semana por este motivo, lo han descartado porque le puede ocurrir con otras vías secundarias.

Además, es diabético dado que le extirparon parte del páncreas y tiene que tomar unas pastillas que son enzimas pancreáticas, que no segrega, para descomponer los alimentos en el intestino delgado, permitiendo que el cuerpo absorba nutrientes y calorías. "Cuando me operaron, íbamos al supermercado y se me hacía la boca agua con las latas de callos. Comprábamos comida como para un regimiento, pero no engordaba. Me quedé en 50 kilos y fue Enrique (el doctor De Madaria) el que me dijo que para que te puedas alimentar, tienes que segregar enzimas pancreáticas, y yo no las segregaba".

Las pastillas son de enzimas derivadas de los cerdos, con las que ha recuperado un peso adecuado a su estatura.

Otra imagen del paciente superviviente / Alex Domínguez

Vida normal

Por lo demás, hace vida normal. Sale a pasear por las mañanas con su perrita, que le hace compañía desde que enviudó, hace la compra, come en casa y ya por la tarde descansa viendo la televisión o con lectura, "una vida muy monótona", salpicada de alguna visita a Madrid o a Salamanca.

"El otro día -explica- estuve en el médico y me dijo que cada vez le da a gente más joven, con menos edad. A un chico de 32 años le acababan de operar. Antes era más normal con más edad", más de 60 años, aunque él también es ejemplo de un caso precoz.

Juan Carlos García Calvo no sentía nada raro en su cuerpo cuando le diagnosticaron el cáncer. De hecho, fue al médico por la insistencia de su mujer por el tono amarillo de sus ojos y piel. "La bilirrubina sube bastante. Es el único síntoma porque no sientes nada. Cuando ya te duele, supongo que es cuando ya te ha invadido todo".

Alicante, ciudad española contra el cáncer de páncreas Sobre la prueba solidaria del domingo para recaudar fondos de investigación, el paciente señala que Alicante se ha consolidado como la ciudad española contra el cáncer de páncreas. "Mucha gente participa y es bueno que siga subiendo porque cualquiera puede sufrir esta enfermedad en cualquier momento. Nadie está exento de ella. Para mí, con el cáncer de pulmón, es el más peligroso. Y la investigación es como un rompecabezas. Se van colocando las piezas y al final saldrá algo, pero no se sabe cuándo. Por eso muere mucha gente todavía".

No se reprodujo

Al ser un tumor tan silencioso, "no puedes vigilar esto o lo otro. Te viene y lo notas cuando el cuerpo te empieza a avisar porque tienes metástasis". En su caso, no se le ha reproducido. Al principio, tras su operación, le hacían un TAC al mes, después cada tres meses y "el oncólogo me decía: no ha vuelto. Porque muchas veces vuelve, en el 90 % de los casos, y te lleva por delante".

La fortaleza mental ha sido importante en su evolución. "Lo principal cuando te dan el diagnóstico es tener esperanza y no pensar que te vas a morir. No lo pensé en ningún momento, me lo tomé dentro de todo lo malo, normal. El cirujano entró muy tarde en la habitación y me dijo: tienes un tumor maligno de páncreas. Mañana te operamos. Quizás no me dio ni tiempo a pensarlo. Pero incluso después no pensé nunca en que me iba a morir".

Hambre

Hasta el punto de que la quimioterapia le daba hambre, llegando a comerse un pepito de ternera de la cafetería con el gotero puesto mientras otras personas sufrían un terrible mal cuerpo. La radioterapia fue otro cantar, 26 sesiones que le dejaron muy débil.

Juan Carlos García Calvo, a la derecha, junto al gerente del Hospital de Alicante, Francisco Soriano, y el doctor Enrique de Madaria, el pasado año en un acto de la Carrera del Cáncer de Páncreas en el Club INFORMACIÓN / Pilar Cortés

Este superviviente confía en la investigación y en que algún día se pueda saber más de la enfermedad. "Realmente todavía no se ha dado con nada concreto. Algún avance siempre hay. Al final es como un rompecabezas, se va terminando y al final saldrá algo, pero no se sabe cuándo. Por eso fallece mucha gente todavía", finaliza.