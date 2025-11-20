De Paquita Salas a "que si la abuela fuma": lío entre el PP y el PSOE en el Ayuntamiento de Alicante

Paquita Salas se cuela en los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante. El gobierno municipal del PP, por un lado, y el PSOE, principal grupo de la oposición, protagonizan un intercambio de golpes (a base de comunicados) que ha tenido de todo: del "que si la abuela fuma" de la concejala popular de Hacienda, Nayma Beldjilali, al "¿has mirado en la carpeta de SPAM?" de la socialista Ana Barceló.

El conflicto tiene su origen en una petición de los socialistas registrada la pasada semana para reunirse con el alcalde, Luis Barcala. El objetivo del PSOE era trasladar al ejecutivo local sus propuestas de cara a las cuentas del 2026, con la intención de ofrecer al PP una alternativa al grupo Vox. La respuesta de los populares llegó entonces en forma de nota de prensa, pero no era el regidor, sino la concejala de Hacienda la que respondía a Ana Barceló, emplazándole a que le hiciese llegar sus ideas por escrito.

Una semana después, el gobierno municipal ha enviado un segundo escrito dirigido a los medios de comunicación: "Hace una semana le pedí a Barceló sus propuestas para los presupuestos 2026 y seguimos esperando", señalaba Beldjilali este jueves. La concejala, sin pronunciarse sobre la reunión reclamada por el PSOE, instaba de nuevo a la portavoz progresista a "remita las ideas que tiene su grupo de cara a las próximas cuentas municipales, si es que las tienen".

Minutos más tarde, el PSOE ha respondido por partida doble. Por un lado, las redes del partido han compartido un vídeo de la popular serie española Paquita Salas, en el que la protagonista sufre una crisis profesional por haber "perdido" un correo electrónico en la carpeta de no deseados: "¿Qué mail? No hay mail", repite el personaje en una de las secuencias más aclamadas del episodio. Una situación que la formación ha equiparado a la que imagina que se estará viviendo en los despachos del PP, buscando las propuestas de los socialistas. Además, la agrupación ha enviado otro comunicado, en el que emplazaba a la propia Beldjilali y al alcalde, Luis Barcala, a una reunión en el Ayuntamiento: "Les espero a las nueve de la mañana de este viernes en el Ayuntamiento".

"La abuela fuma" y "una reunión muy temprano"

La cita no ha convencido a la edil de Hacienda, que ha vuelto a hacer uso del Gabinete de Prensa para manifestar su postura: "Barceló habla ahora de una reunión este viernes o de que si la abuela fuma, cuando la realidad es que todo el mundo está cansado de cómo funciona el grupo socialista, más pendiente del postureo que de trabajar", ha señalado. El escrito recoge también que la portavoz del PSOE "sabe cómo funciona la gestión municipal de los presupuestos, ya que fue alcaldesa en Sax hasta que perdió las elecciones".

Fragmento del comunicado del Ayuntamiento: "habla de una reunión este viernes o de que si la abuela fuma" / INFORMACIÓN

El guante ha sido recogido una vez más por Barceló, quien ha instado a la concejala del PP "a ponerse a trabajar en los presupuestos en lugar de montar este show utilizando asesores". No obstante, la portavoz del PSOE ha continuado por la senda de la ironía: "Si a la señora Beldjilali le parece que la reunión a las 9:00 es muy temprano, la podemos fijar a las 10: o a las 11:00", ha indicado. La edil socialista se ha preguntado "por qué Barcala sigue sin contestar a la petición de reunión para hablar de presupuestos" y si "recibió el escrito en la carpeta de spam". Tras ello, ha recordado que "la oposición está para fiscalizar y proponer; aunque moleste", reclamando al regidor del PP "que dé la cara o que admita públicamente que si no ha presentado el presupuesto es porque Vox no le deja".

De esta manera se ha zanjado (al menos por el momento) la primera temporada de esta serie entre el PP y el PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, de la que todavía no está claro si se emitirán más capítulos.