Esta es la cantidad de personas que viven de alquiler en Alicante en riesgo de pobreza

Una de cada cinco familias vive en exclusión social en la provincia de Alicante (y en el resto de la Comunidad Valenciana), dato que apenas ha mejorado desde 2018, de acuerdo al informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunitat Valenciana 2025 presentado por Cáritas este jueves en el Club INFORMACIÓN de Alicante. En este acto se ha proyecto el cortometraje "Atrapados", en el que se muestra como las personas afectadas se vuelven invisibles para la sociedad y se han reclamado políticas alejadas del cortoplacismo.

Este informe forma parte de un amplio trabajo en el ámbito estatal desarrollado por 140 investigadores de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector; y apunta, entre otras realidades, que quienes más sufrieron las consecuencias de la crisis financiera de 2007 y de la pandemia no se han recuperado. Casi 20 años después de aquel crack económico, un importante sector de la población sigue sin ver aliviada su situación.

La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) fue creada por Cáritas Española en 1965 con el objetivo de servir a la sociedad a través de la realización de estudios de investigación sobre la realidad social, cultural y económica de España. El informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad forma parte de un trabajo más amplio realizada a más de 12.000 hogares en todo el país, con 22 informes territoriales que serán presentados entre los meses de noviembre y febrero en todo el territorio.

Precariedad

Marina Sánchez-Sierra Ramos, miembro del equipo técnico de la fundación; y María Moscardó Bolinches, referente del Informe Comunitat Valenciana, junto a Víctor Mellado, director de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante y presidente en la Comunidad, han desvelado los datos más próximos. Del informe se desprende que «cada vez son menos las familias que logran mantenerse a salvo de la precariedad: con respecto a 2018, disminuyen las familias que viven en condiciones de estabilidad y aumentan las familias que viven al límite».

Otro dato a destacar es que «el 48,3% de las personas que viven de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza», es decir, prácticamente la mitad. En la provincia hay unas 105.000 viviendas arrendadas.

Más de 150.000 hogares de la provincia no mantienen una temperatura adecuada al no poder pagar los suministros

Vivienda

En este sentido, disponer de un hogar es cada vez más complicado en nuestro territorio, donde el precio del alquiler se ha duplicado entre 2015 y 2024. Así, el Informe destaca que «el mayor efecto de la falta de accesibilidad a la vivienda es que, al reducirse los recursos disponibles tras el pago de la vivienda, se limita el consumo en otras áreas esenciales, lo que empuja a los hogares a situaciones cercanas a la pobreza». Así, para muchas de las familias a las que Cáritas acompaña, el acceso a una habitación de alquiler es ya la única opción, pasando de ser una alternativa transitoria a una solución permanente.

Pero el pago de la renta del piso no es el único problema relacionado con la vivienda para las personas en la Comunidad Valenciana. Alrededor de 1,2 millones de personas en nuestro territorio tienen dificultades en el ámbito de la vivienda, entre los que destacan el millón de hogares que no puede afrontar gastos imprevistos; los más de 450.000 que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada; los más de 38.500 que no disponen de sistema de evacuación de aguas residuales; o los más de 19.000 sin agua caliente, según destaca el Informe presentado esta mañana.

Desempleo

El Informe FOESSA de la Comunidad constata, además, que la recuperación en el empleo no se traduce en mejores condiciones de vida para las personas trabajadoras. La encuesta realizada a 603 familias constata que 126.000 hogares tienen a todos sus miembros activos en situación de desempleo y que el 10,5 % de las personas ocupadas se encuentra en una situación de exclusión social.

Esta investigación añade que 120.000 personas tienen un empleo de exclusión (venta a domicilio, venta ambulante, empleadas del hogar no cualificadas, peones agrícolas eventuales temporeros, reparto de propaganda…).

Las dificultades para obtener y mantener un empleo digno siguen siendo muy elevadas entre las personas en situación de exclusión severa, en un territorio como el nuestro en el que la economía se basa en el sector servicios (fundamentalmente turismo y hostelería) que crece muy rápido, pero también destruye muy rápidamente el empleo.

Un 10,5 % de las personas ocupadas se encuentra en una situación de pobreza severa

Los rostros de la exclusión

El Informe destaca cómo «la exclusión social afecta más a hogares cuya sustentadora principal es mujer, sin estudios, en busca de empleo o de nacionalidad extranjera, así como a «aquellos en los que hay menores, hogares en pobreza severa, hogares monoparentales y hogares sin ingresos».

En cuanto al origen de las personas afectadas por la exclusión social, la fundación destaca que «el 45,4% de las personas de nacionalidad extranjera se encuentran en dicha situación». En este sentido, «las variables relativas al tamaño del hogar (hogares de cinco o más miembros), a su composición (la presencia de un único progenitor) y a la condición extranjera definen en gran medida la posibilidad de encontrarse en situación de exclusión social».

Por otro lado, «las redes sociofamiliares son decisivas en los procesos de inclusión. Allí donde los vínculos son frágiles o inexistentes, las trayectorias de exclusión se agravan y fortalecer esos lazos es esencial para el cambio».

En ese sentido, han recordado algunas de las consecuencias de esta exclusión social: 149.000 hogares en la Comunidad no cuentan con ningún apoyo para situaciones de enfermedad o dificultad. Así, las personas en exclusión tienen más del doble de probabilidades de estar completamente desconectadas de su entono vecinal, lo que evidencia un mayor riesgo de aislamiento social incluso en contextos cotidianos como el barrio.

Abordar la vivienda, el empleo y la protección social Cáritas aboga por un nuevo modelo con políticas públicas fuertes y una sociedad civil activa, capaz de cooperar por el bien común. "Exigiría también políticas integrales que actúen sobre las raíces de la desigualdad y que no solo reparen, sino que prevengan la exclusión desde su origen y aborden de forma estructural la vivienda, el empleo, la protección social y la fiscalidad». "Podemos seguir por el camino actual, el del individualismo, la desigualdad y la insostenibilidad, que nos lleva a una sociedad del miedo o podemos elegir un cambio de rumbo valiente, construir un nuevo imaginario social basado en el cuidado mutuo, la justicia y la responsabilidad compartida. Ese es el camino que, desde FOESSA y Cáritas, creemos posible y necesario», concluye la ong.

Políticas estructurales

El informe describe un modelo social agotado, que produce desigualdad, precariedad y fractura, en una sociedad que desgasta tanto a las personas como al planeta. Sin embargo, también identifica semillas de esperanza: en la acción y el desarrollo de las redes comunitarias, los movimientos sociales y las prácticas cotidianas de solidaridad que muestran la voluntad de cambio y el deseo de reconstruir un sentido de comunidad.

Asimismo, el informe explica que "seguir con las mismas políticas y valores nos conduce al colapso social y ecológico», por lo que propone «un cambio de paradigma: pasar de una sociedad centrada en el crecimiento y el rendimiento a otra basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica».