Los profesores de Alicante se plantan: urgen más personal y más sueldo

Los profesores de la provincia han empezado a calentar motores de cara a la huelga en los centros educativos prevista para el próximo 11 de diciembre. Este jueves han salido a la calle para exigir, a las puertas de los colegios e institutos, mejoras laborales y salariales a la Conselleria de Educación, como antesala también de la concentración que habrá esta tarde frente a la Casa de las Brujas, a las 18 horas. Una movilización que incluye la defensa del valenciano y la sustitución de la Ley de Libertad Educativa del Consell.

Desde el inicio del curso los colegios e institutos han venido alertando de problemas por la falta de docentes debido a las bajas sin cubrir, así como del personal insuficiente para atender a los niños con necesidades especiales, cada vez más numerosos en los centros ordinarios, y a los alumnos migrantes, muchos de ellos con total desconocimiento del idioma.

A esas dificultades se suma que los docentes de la Comunidad Valenciana son los peor pagados del país (tan solo está detrás Extremadura). Los sindicatos han exigido casi medio millón de euros más al año de presupuesto para poder subir el sueldo a 70.000 docentes. Una cantidad que sale a una media de poco más de 500 euros (brutos) de subida mensual por docente en 14 pagas. Sin embargo, el departamento de José Antonio Rovira ha fiado la subida salarial de los profesores a la financiación del Gobierno central.

Protesta del profesorado del IES Sixto Marco de Elche / Áxel Álvarez

"Nos preocupa nuestra situación, pero también de la educación en general, la falta de recursos y las dificultades de atender a la diversidad", ha advertido una profesora del IES El Pla de Alicante, durante la protesta de esta mañana.

Junto a ella, otra docente ha alertado de que "el sistema educativo no da respuesta a la realidad social que tenemos, con un alto porcentaje de inmigración, con lo que la inclusión real es imposible llevarla a cabo ante la falta de recursos".

Maestros del colegio El Palmeral, de Alicante este jueves durante una concentración / INFORMACIÓN

¿Qué reclaman?

Las protestas convocadas por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, y respaldadas por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, incluyen varias jornadas de movilizaciones y huelgas durante este curso.

Los profesores presionan para lograr mejoras salariales para el profesorado, con el fin de recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años. Recuerdan que el profesorado valenciano es uno de los peor remunerados de todo el país.

También exigen la reversión de los recortes en las plantillas, especialmente en Formación Profesional y atención a la inclusión, que han provocado, según denuncian, despidos de personal interino y un deterioro en la atención al alumnado. Asimismo, reclaman la recuperación de las condiciones laborales recortadas al profesorado experto y especialista, que se encuentra en huelga indefinida desde el 3 de noviembre.

Igualmente, demandan la reducción de las ratios de alumnado por aula, con el objetivo de mejorar la atención y la calidad educativa, así como la disminución de la burocracia y de la sobrecarga de trabajo, que afectan, según señalan, a la salud del profesorado y de los equipos directivos, desviando el foco del principal objetivo educativo: la docencia.

En el paquete de medidas, incluyen la mejora de las infraestructuras educativas y recuperación de los presupuestos recortados, además de la supresión de la Ley de Libertad Educativa que ha obligado a los centros educativos a celebrar consultas para que las familias voten sobre la lengua mayoritaria en la que quieren que estudien sus hijos.

El Personal de Atención Educativa y el Personal de Atención y Servicios también se ha sumado movilizaciones del profesorado, para exigir sustituciones rápidas y una eficiente organización de los centros, así como más personal.