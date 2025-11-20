Pablo González

Un jugador de rugby sufre una lesión en Alicante y su radiografía da la vuelta al mundo

Una lesión deportiva puede esconder algo mucho más importante que un simple susto en el campo. Eso es exactamente lo que ha descubierto este jugador de rugby cuando le han enseñado su radiografía en el hospital IMED Elche, tal y como puedes ver en el vídeo. Los resultados no guardaban solo una enorme peculiaridad, sino que le han servido tanto a él como al resto del equipo para recordar que en la vida hay cuestiones que no se pueden aplazar. El mensaje es serio: cuidarse puede cambiarlo todo. Y si hoy es una radiografía quien puede abrirnos los ojos, habrá que aprovecharla, levantar el teléfono y coger cita.