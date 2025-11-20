La Aemet confirma el desplome de temperaturas: la provincia de Alicante amanece con mínimas de 4 grados y sensación térmica de 2º

La provincia de Alicante afronta este jueves una jornada marcada por el descenso de las temperaturas nocturnas y un ambiente plenamente otoñal. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el cielo permanecerá despejado o con ligeros intervalos de nubes altas en buena parte del territorio, mientras que las máximas también retroceden ligeramente respecto a días anteriores. El viento soplará flojo del noroeste, sin rachas destacables.

Aemet señala que se trata de un episodio de estabilidad previa a la entrada del aire frío prevista para los próximos días, que seguirá reforzando el ambiente invernal a medida que avance la semana.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina tendrá un día mayoritariamente despejado, con algún intervalo de nubes altas a primera hora. Las temperaturas se moverán entre 9 y 20 grados, con una sensación térmica similar, salvo al amanecer, cuando puede notarse algo más de frío. El viento soplará flojo del norte y suroeste, con variaciones a lo largo del día.

El tiempo en Elche

Elche vivirá una jornada estable, de cielo despejado y sin riesgo de precipitaciones. Los termómetros oscilarán entre 9 y 19 grados, aunque la sensación térmica mínima puede caer hasta 5 grados debido al viento del noroeste. Por la tarde predominará el viento suave del norte y noroeste.

El tiempo en Benidorm

Benidorm registrará intervalos de nubes altas por la mañana, pero el día quedará despejado conforme avancen las horas. Las temperaturas estarán entre 10 y 17 grados, con un ambiente fresco y estable. El viento será flojo, alternando entre norte, sureste y noroeste según la franja horaria.

El tiempo en Elda

Elda amanecerá con ambiente muy frío, con mínimas de 5 grados, aunque la sensación térmica puede bajar hasta 2 grados. La jornada, sin embargo, será completamente despejada. La máxima alcanzará los 15 grados y el viento llegará del noroeste y norte con rachas suaves.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá un día tranquilo, con algunas nubes altas a primera hora que desaparecerán rápidamente. Las temperaturas se situarán entre 11 y 19 grados, con una sensación térmica muy similar. El viento soplará del oeste y noroeste por la mañana, girando después a componente oeste.

El tiempo en Orihuela

Orihuela presentará un ambiente estable, con cielo poco nuboso al principio y despejado el resto del día. Los termómetros marcarán entre 8 y 18 grados, con una sensación térmica mínima cercana a 6 grados de madrugada. El viento será flojo del noroeste, con variaciones puntuales al caer la tarde.

El tiempo en Alcoy

Alcoy será uno de los municipios más fríos de la jornada, con una mínima de 4 grados y sensación térmica próxima a 3 grados al amanecer. El cielo permanecerá despejado durante todo el jueves. La máxima llegará a 14 grados, acompañada de viento suave del sur y oeste.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá un día muy estable, con cielo despejado y ambiente fresco a primera hora. Las temperaturas estarán entre 10 y 18 grados, aunque la sensación térmica puede bajar hasta 8 grados. El viento será débil, con predominio del norte y ligeros giros al oeste al final del día.