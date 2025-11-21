Alicante dedicará un espacio público al doctor Rafael Bernabeu

Alicante homenajeará al doctor Rafael Bernabeu con un espacio público en la ciudad. El alcalde, Luis Barcala, ha anunciado este viernes durante su intervención en el III Premio Empresarial Joaquín Rocamora, impulsado por INFORMACIÓN, que el Ayuntamiento ha iniciado el expediente para poner el nombre del ginecólogo a una una calle, una plaza o un parque, un reconocimiento que llega quince meses después de su fallecimiento, en agosto de 2024, y que busca resalta la huella que dejó en la medicina reproductiva y en la proyección sanitaria de la ciudad. El regidor ha expresado su voluntad de que Alicante asigne un espacio público que lleve el nombre de quien convirtió a la ciudad en un referente internacional.

Barcala ha definido a Bernabeu como «una persona especial, diferente, un genio… sumamente humilde» y ha recordado los “muchos ratos” que compartieron, unidos por la formación jesuita y una manera común de entender los valores y los principios. El alcalde ha destacado su aportación al clúster sanitario alicantino, al que ha situado como uno de los motores económicos y científicos de la ciudad, y ha destacado que el ginecólogo “demostró que era posible hacerlo en Alicante, sin desplazarte, haciendo patria, siendo puntero a nivel nacional e internacional”, antes de añadir: “Los alicantinos le debemos mucho. Es un ejemplo en el que reflejarse”.

Fallecido a los 66 años, Rafael Bernabeu fue una figura clave en el desarrollo de la reproducción asistida en España. Formado en La Fe de València y marcado por sus primeros años en Vistahermosa, fue responsable del primer nacimiento por fecundación in vitro en Alicante, en 1988, y consolidó después una red de centros que proyectó su apellido dentro y fuera del país, con clínicas en Elche, Cartagena, Benidorm, Madrid, Palma y Venecia.

"Haremos algo grande por él para que su huella no quede solo en su trabajo" Luis Barcala — Alcalde de Alicante

Su apuesta por la investigación se materializó en la unidad de biología molecular y genética Biotec y en la Fundación Rafael Bernabeu, que impulsó programas científicos, educativos y de apoyo a pacientes. Su trayectoria, reconocida por especialistas de toda Europa, situó a Alicante en el mapa internacional de la excelencia médica.

El anuncio del alcalde ha sido recibido con emoción por la familia. Su hija Sómnica Bernabeu ha agradecido públicamente el gesto y ha celebrado que el Ayuntamiento impulse un espacio significativo dedicado a su padre. “Seguiremos trabajando para que los nombres de Alicante y de Rafael Bernabeu vayan unidos siempre”, ha afirmado.

También el presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha querido sumarse al reconocimiento. “El doctor Bernabeu necesita su espacio público en Alicante. Barcala me ha dado una alegría”, ha manifestado durante el cierre acto, en el que ambos han coincidido en reivindicar el legado de un profesional que contribuyó a construir el prestigio sanitario que hoy exhibe la provincia.

"Queremos que los nombres de Alicante y de Rafael Bernabeu vayan siempre de la mano" Sómnica Bernabeu — Hija de Rafael Bernabeu

Barcala ha cerrado su intervención con un mensaje que ha elevado el tono del homenaje: “Haremos algo grande por él, para que su huella no quede solo en su trabajo. Tendrá su espacio, en el que los alicantinos sabremos reconocer y recordar a una persona de esa talla. Cuando uno está ante gigantes así, los demás nos limitamos a nacer”. Con la tramitación ya abierta, el Ayuntamiento perfila ahora los siguientes pasos para formalizar el homenaje que perpetuará el nombre de Rafael Bernabeu en el callejero de la ciudad.

Más allá del gesto simbólico, el anuncio consolida la voluntad del Ayuntamiento de reforzar el vínculo entre la ciudad y figuras que han contribuido a su proyección exterior. En el caso de Bernabeu, ese reconocimiento se apoya en una trayectoria que combinó innovación médica, vocación docente y una intensa actividad investigadora que atrajo a pacientes de más de 90 países. El expediente municipal fija ahora el recorrido administrativo necesario antes de la elevación a pleno, paso previo para que la ciudad incorpore oficialmente el nombre del especialista a su callejero.

“El doctor Bernabeu merece un espacio público en Alicante y hoy damos ese paso” Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante

En la primera edición de este galardón, Barcala ya aprovechó su intervención para avanzar otro reconocimiento urbano. Entonces anunció que el bulevar central de la calle Maestro José Garberí, en el PAU 5, llevaría el nombre de Joaquín Rocamora en homenaje a su papel en el desarrollo del plan urbanístico.

En esa misma línea, en el Ayuntamiento se ha abierto en los últimos meses el debate sobre la necesidad de actualizar el callejero y corregir ausencias relevantes, como la falta de una referencia a Vicentina Such y Vicente Castelló, fundadores del restaurante Nou Manolín y responsables de uno de los proyectos gastronómicos que más han contribuido a la proyección de Alicante.