Alicante lanza una app para ver el tráfico y las plazas de parking en directo

Ya se puede descargar "Alicante se mueve", la primera app propia del Ayuntamiento de Alicante. Un servicio que, junto con una página web, permitirá a los ciudadanos conocer en tiempo real el estado del tráfico; incidencias como averías, obras o accidentes; e incluso las plazas de parking disponibles. Todo ello, con imágenes provenientes de las más de 300 cámaras instaladas en las calles de Alicante, actualizadas cada cinco minutos.

El novedoso sistema maneja indicadores como la intensidad del tráfico, la velocidad de los vehículos, el tiempo de recorrido, la capacidad de un tramo concreto, el factor de hora punta, el nivel de ocupación de los parkings, el cálculo de la puntualidad en el transporte público y los tiempos de recorrido por parada.

Por ahora, la app está disponible únicamente para dispositivos Android, a través de la tienda de aplicaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento espera que se ponga a disposición de los usuarios de teléfonos Apple en los próximos días. En cualquier caso, a la página web movilidad.alicante.es está operativa desde este mismo viernes, 21 de noviembre, en cualquier smartphone, ordenador o tablet.

"Gran hermano"

La plataforma digital se nutre del sistema de vigilancia del tráfico (más de un 300 cámaras instaladas en los principales viarios, entre dispositivos de imagen y lectores de matriculas), siendo alrededor de 60 las que ofrecen imágenes en la plataforma de los principales itinerarios y cruces.

Estas cámaras son monitorizadas en el Centro de Control de Pantallas de Tráfico, que tras su tratamiento, ofrecen información a través de la plataforma en tiempo real sobre el estado del tráfico de incidencias con posibilidad de ver imágenes fijas. Además, los usuarios pueden incluso personalizar sus propias rutas para obtener las instantáneas de las calles por las que tengan previsto circular.

