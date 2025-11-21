Amplían el plazo para presentarse al concurso de mascletás en Alicante tras un fallo en la plataforma de contratación

El Ayuntamiento de Alicante extiende el plazo de presentación de ofertas para el concurso que se encargará de los espectáculos pirotécnicos de las Hogueras de 2026, tras un problema técnico en la plataforma de contratación del Consistorio, que gestiona el Ministerio de Hacienda. Esta ampliación permitirá a las empresas interesadas tener más tiempo para presentar sus propuestas a la licitación.

El contrato, que incluye las mascletás en Luceros, la palmera previa a la cremà y los castillos de fuegos artificiales, fue publicado en el portal de contratación el pasado 22 de octubre. Sin embargo, debido a un "error" en el sistema, las pirotecnias no pudieron presentar sus ofertas en los tiempos establecidos.

Tras conocerse el fallo en el sistema, en el portal de contratación del Ayuntamiento de Alicante, se publicó un comunicado este jueves en el que se notificó que el plazo de presentación de las ofertas se ampliaba hasta el 5 de diciembre a las 13:00 horas. Desde el Ayuntamiento de Alicante indicaron que el cambio "se trata de dar facilidades" a las pirotecnias para presentarse a un concurso.

La licitación también ha sufrido modificaciones en otras fechas clave, como la apertura de las ofertas económicas, que ahora se realizará el 10 de diciembre a las 09:00 horas.

Novedades

Una de las principales novedades es que el tiempo mínimo exigido a las mascletás para poder optar a la victoria en Luceros se reduce, tras ediciones pasadas con exclusiones por no alcanzar los cinco minutos y medio. En la próxima edición se acorta en treinta segundos. Casualmente, ni 2025 ni en 2024 hubo ninguna empresa pirotécnica que quedara fuera de concurso por este motivo, todas cumplieron con el tiempo mínimo y el máximo, fijado en siete minutos.

Sin embargo, la pirotecnia ganadora del concurso de mascletás en los últimos dos años, Fuegos Artificiales del Mediterráneo, se quedó fuera del concurso en 2023 por no cumplir con el tiempo mínimo. El mismo año, Pirotecnia Hermanos Sirvent fue descalificada precisamente, por lo contrario, por superar el tiempo máximo de disparo.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, explicó este miércoles que esta rebaja en el tiempo "atiende a una petición del sector de la pirotecnia". "Desde el Ayuntamiento, y con la intención de mejorar ese certamen, se ha aceptado una propuesta que redundará en la calidad del concurso. Hay que escuchar a los especialistas para que sus aportaciones beneficien la espectacularidad de las mascletás", indicó Cutanda.

Precios de las mascletás

Hay otras cuestiones que continúan invariables. El precio de cada una de las mascletás no cambia, sigue en los 8.500 euros, un presupuesto que se alcanzó en las fiestas de 2024 para igualarlo al de los disparos de las Fallas de València, donde ya se paga 10.000 euros. El peso máximo de la materia detonante sigue en los 80 kilos y el de la reglamentada, en 150. La empresa ganadora del certamen recibirá un premio de 1.000 euros.

Por su parte, la Palmera de la Nit de la Cremà continúa con un presupuesto de 7.000 euros. En los últimos años, el disparo se ha prolongado por tres carcasas de trueno de 75 mm, compuesto por un mínimo de 1.000 cohetes imperial de 20 milímetros y de color blanco. Además, se exige que el "lagrimeo" fuera "intenso". El peso total de los artificios pirotécnicos, según los últimos concursos, debía ser superior a 75 kg NEC e igual o inferior a 99 kg NEC, con una duración mínima de 18 segundos. En el momento central del disparo, se tiene que alcanzar un radio mínimo de 300 metros.

Por último, la duración mínima de los castillos de fuegos artificiales, que se dispararán entre el 25 y el 29 de junio sin concretar por ahora la ubicación aunque permitiendo los acuáticos, será de 15 minutos, al igual que en los últimos años, descontando los truenos de aviso. Los disparos, cuyo presupuesto se mantiene en 19.000 euros, se deben efectuar ininterrumpidamente sin solución de continuidad. El conjunto de los artificios pirotécnicos que conformen la secuencia de disparo deberá igualar o superar los 350 kg NEC, si se mantienen las bases de las últimas ediciones. Los fuegos serán, principalmente, aéreos, aunque siempre que se ha lanzado desde el Cocó se han permitido fuegos acuáticos. La empresa ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.

Sin ubicación clara para los fuegos

Además, en los pliegos no figura la ubicación concreta para el concurso de fuegos artificiales, que se seguirán lanzando del 25 al 29 de junio. Tras la polémica abierta este año, el Ayuntamiento ha evitado fijar el emplazamiento por escrito, que en los últimos años ha sido la playa del Cocó. Este 2025, eso sí, el concurso se trasladó al paseo volado de la Zona Volvo por las obras que el Servicio Provincial de Costas estaba realizando en el espigón del Postiguet y que interferían en el concurso pirotécnico. Finalmente, la actuación acabó antes del inicio de las Hogueras, pero el gobierno de Barcala mantuvo la nueva ubicación.

Un espacio que, a priori, podría repetir como ubicación para los fuegos artificiales ya que la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, descartó que los disparos volvieran al Cocó y culpó a Costas de haber "eliminado" el espigón desde el que hasta 2024 se disparaban estos espectáculos pirotécnicos. Por el momento, el Ayuntamiento todavía no se ha pronunciado sobre la posible reubicación de estos espectáculos aunque señalan que se mantendrán "en la fachada marítima".