Un gigante francés en el puerto de Alicante: el buque de guerra Jacques Chevallier visita la ciudad

Alicante está acostumbrada a recibir cruceros, ferris, barcos escuela, incluso alguna fragata militar en fechas señaladas. Pero este jueves la estampa en el puerto alicantino ha sido otra: la silueta imponente del Jacques Chevallier, uno de los buques de apoyo más modernos de la Marine Nationale francesa, recortándose sobre la dársena como si hubiera salido directamente de una película bélica.

La llegada no estaba anunciada para el público general y eso ha hecho que más de uno se girara al pasar por el paseo marítimo. El navío ha entrado a primera hora para realizar una escala de descanso, una parada técnica y logística que su tripulación aprovechará para respirar, disfrutar de la ciudad y reponer antes de continuar con su misión. Permanecerá en la costa alicantina hasta este domingo.

Pero detrás de esta visita hay bastante más que un simple alto en el camino.

Un respiro en medio de un operativo internacional

El atraque en Alicante coincide con el desarrollo de 'Chebec 25', el ejercicio naval conjunto que Francia y Marruecos realizan cada año para reforzar la cooperación en defensa. Este operativo, que se mueve entre Tolón y Tánger, va ya por su 33ª edición, lo que da una idea de la importancia estratégica que tiene para ambos países.

Alicante recibe al ‘Jacques Chevallier’: el buque de guerra francés que hace escala en plena operación con Marruecos / Marine Nationale/Défense

Durante noviembre, las tripulaciones de la Marina Real de Marruecos y la Marine Nationale han trabajado juntas para mejorar su coordinación operativa. La fecha también es significativa: este jueves 20 de noviembre concluyó la segunda fase del ejercicio en el puerto de Tánger, donde se evaluaron los resultados de las maniobras realizadas en aguas francesas.

Y justo tras esa etapa, el Jacques Chevallier ha hecho su escala en Alicante.

No es casual. La ciudad ofrece un puerto amplio, buena logística, conexión directa con suministros y la ventaja de un clima que en noviembre sigue siendo amable con cualquiera que llegue del mar. Para un buque que enlaza ejercicios entre dos países y recorre cientos de millas, parar en Alicante no solo es práctico; es sensato.

Alicante, un puerto que se vuelve a colar en el mapa estratégico

La presencia del Jacques Chevallier se suma a la creciente actividad marítima de la ciudad, que cada año recibe más escalas técnicas. No son visitas turísticas al uso, pero sí ayudan a colocar a Alicante en el radar de operaciones y rutas que normalmente pasan desapercibidas para el gran público.

Este tipo de escalas no modifica el tráfico habitual del puerto, pero sí deja una imagen poderosa: la del gigante francés amarrado a pocos metros de donde cada día pasean vecinos y turistas.

Y esa mezcla, vida cotidiana y presencia militar, es precisamente lo que convierte escenas como la de hoy en un pequeño acontecimiento.

Un fin de semana con invitado especial

El buque permanecerá en la costa alicantina hasta el domingo, momento en el que retomará su ruta dentro del operativo ‘Chebec 25’. Hasta entonces, la estampa del Jacques Chevallier será parte del paisaje del puerto.

Un recordatorio silencioso de que, mientras la ciudad sigue a su ritmo, el Mediterráneo continúa siendo escenario de maniobras, acuerdos y ejercicios estratégicos que rara vez vemos tan cerca.