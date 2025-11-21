Colecta de sangre en el centro de salud de San Blas de Alicante

El centro de salud de San Blas de Alicante acogerá una colecta de sangre el próximo miércoles 26 de noviembre para aumentar las reservas de cara las fiestas navideñas. "Únete a la fábrica de la vida, dona sangre, dona plasma" tendrá lugar de 16.30 horas a 20.30 horas.

Cartel de la jornada de donación de sangre del día 26 en San Blas / INFORMACIÓN

Salva vidas

Cada donación representa una esperanza de vida y permite salvar hasta tres personas. La donación de sangre y médula constituye un acto altruista, insustituible. La sangre no puede fabricarse y resulta imprescindible en tratamientos oncológicos, cirugías, accidentes o partos complicados.

De igual modo, la donación de médula puede convertirse en la única vía de curación para personas con enfermedades graves como leucemias o linfomas. Por este motivo, cada donante se convierte en un eslabón fundamental en la cadena de la vida.

El autobús del Centro de Transfusiones en el campus / INFORMACIÓN

A la vez sangre, en las convocatorias del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad se puede donar plasma, que se utiliza para la transfusión cuando se ha sufrido un accidente grave o grandes quemaduras, pero también se emplea para elaborar medicamentos que sólo pueden obtenerse a partir de esta sustancia.

Hemofilia

Estos medicamentos permiten el tratamiento de diversas enfermedades como la hemofilia y otros déficits de coagulación (que producen graves hemorragias), las enfermedades autoinmunes (en las que el enfermo crea anticuerpos contra sus propios tejidos) o las deficiencias congénitas de inmunidad que predisponen a sufrir infecciones graves.

El Centro de Transfusión tiene como objetivo sensibilizar a la población de que la sangre se necesita todos los días, máxime ante la llegada del periodo vacacional pues se requieren 250 donaciones diarias.

Necesidades

Actualmente se cubren "con suficiencia" las necesidades que tienen los enfermos en los hospitales, "pero es importante recordar que la sangre se necesita también en vacaciones", época en la que aumenta la siniestralidad en las carreteras por los desplazamientos, explican desde la entidad sanitaria.

Con el plasma "seguimos intentando aumentar el número de donaciones para obtener los diferentes productos (albúmina, factores de coagulación, inmunoglobulinas….) que son necesarias y cada vez más demandadas en ciertas enfermedades".