Sanidad
El congreso internacional láser ocular Barcelona premia al alicantino doctor Alió
El profesor impartió varias charlas sobre queratopigmentación terapéutica y cirugía de cataratas y de presbicia
El doctor Jorge Alió, pionero en cirugía refractiva y corneal, ha sido distinguido con el Premio Especial a la Excelencia en el marco del primer congreso internacional Láser Ocular Barcelona (LOB 2025), desarrollado el 7 de noviembre en la ciudad condal.
La organización del evento, celebrado junto la Sociedad Italiana de Innovación Oftalmológica y Oftalmoplástica, y la Sociedad Panamericana de Oftalmología, ha reconocido la trayectoria y permanente contribución a la innovación médica y quirúrgica del catedrático de Oftalmología e Investigador de Honor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. El galardón fue entregado durante el acto de clausura, en el que participaron más de 70 expertos nacionales e internacionales.
Fundamentos
Durante esta jornada científica, Jorge Alió ofreció cuatro ponencias clave en sesiones de alto nivel clínico. Como fundador de la queratopigmentación moderna, ejerció como moderador y ponente en la sesión dedicada a la queratopigmentación.
Así, expuso los fundamentos quirúrgicos, las indicaciones terapéuticas y los resultados de esta novedosa técnica estudiada durante más de 16 años junto a su equipo en Alicante, que permite recuperar la apariencia normal de ojos deformes gracias al uso de pigmentos corneales. En la segunda edición de su libro ‘Text and Atlas on Corneal Pigmentation’, Alió actualiza los conocimientos sobre la práctica de esta técnica quirúrgica corneal.
Cataratas
Asimismo, en el bloque de cirugía de catarata presentó los últimos avances en "Capsulotomía automática con capsulaser", destacando su precisión y utilidad en lentes prémium. Posteriormente, en la sesión de cirugía de presbicia, analizó la técnica PresbyMAX como herramienta personalizada para restaurar la visión cercana.
El Congreso LOB 2025 ha reunido a oftalmólogos, optometristas y profesionales del ámbito estético ocular en una jornada intensiva centrada en las últimas tecnologías láser aplicadas a la retina, mácula, glaucoma, presbicia, queratocono, cataratas e iris, así como en nuevas aplicaciones en estética periocular y fotomedicina.
Inteligencia artificial
La inteligencia artificial y automatización también han ocupado un lugar destacado en el programa, como parte de la nueva era tecnológica que vive la oftalmología.
Con la distinción en el primer encuentro LOB 2025, el séptimo oftalmólogo más Influyente e inspirador del mundo en cirugía de cataratas y refractiva en ‘The Ophthalmologist Power List 2025’, único español entre los 50 mejores; consolida una vez más su papel como líder internacional en innovación oftalmológica, integrando tecnología, ética clínica y excelencia docente en su práctica diaria.
