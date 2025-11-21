El Corte Inglés ilumina la Navidad en Alicante con los niños de Oncología Infantil

La magia de la Navidad volvió a llenar Alicante este viernes con un acto muy especial organizado por El Corte Inglés. A las 19:00 horas, en la calle Churruca, los niños de la unidad de Oncología Infantil fueron los encargados de pulsar el botón que encendieron oficialmente las fiestas, iluminando por completo las fachadas del centro.

El evento arrancó con la actuación de los niños del coro Musiquetos del Colegio Maristas de Alicante, dirigidos por Álex Huertas, que interpretaron villancicos y canciones tradicionales. Durante la actuación, los asistentes pudieron disfrutar de un cuento narrado al ritmo de la música, contribuyendo a crear un ambiente repleto de emoción y espíritu navideño.

El encendido dio luz al espectacular tapiz de más de 1.500 m² que cubre la fachada, iluminado por 200.000 luces LED, así como a las marquesinas decoradas con una cascada de 300 guirnaldas y más de medio millón de luces, que ya brillan para anunciar la llegada de la Navidad en la ciudad.