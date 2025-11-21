Los desafíos de los "riders" y las "kellys", a debate en Alicante

El próximo miércoles 26 de noviembre de 2025, la Sede Universitaria Ciudad de Alicante acogerá el encuentro “Miradas y conversaciones para avanzar en el trabajo decente”, una jornada que busca abrir un espacio de reflexión sobre los desafíos actuales en materia de empleo digno y la vulneración de derechos laborales.

El trabajo, entendido como un elemento esencial de pertenencia y participación social, sigue siendo un ámbito marcado por profundas desigualdades. Para muchas personas excluidas del mercado laboral, o atrapadas en empleos precarios, la falta de oportunidades constituye una frontera invisible que impide construir un proyecto vital digno. Esta realidad no solo afecta a quienes la padecen, sino que erosiona el tejido social y mina la esperanza colectiva en un futuro más justo.

Durante la sesión, organizada por el colectivo Caminando en Red, se abordarán estas problemáticas desde distintas perspectivas. Por un lado, representantes sindicales compartirán su visión como agentes clave en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la promoción de condiciones laborales justas.

Tareas repetitivas de una camarera de piso / David Revenga / DAVID REVENGA

Además, se dará voz a colectivos que con frecuencia ven vulnerados sus derechos, como los riders, los repartidores a domicilio que se desplazan en bicicletas, patinetes o motos, y las Kellys, el colectivo de camareras de piso que continúa reivindicando reconocimiento y condiciones laborales dignas.

El encuentro incluirá también el análisis de las dificultades de acceso al empleo que viven ciertos colectivos en situación de vulnerabilidad, con especial atención al caso de las mujeres víctimas de violencias machistas, cuya incorporación al mercado laboral suele estar marcada por numerosos obstáculos estructurales y sociales.

Los ponentes que intervendrán son:

María Cueva Garcés . Responsable de Acción Sindical y Juventud en CCOO.

. Responsable de Acción Sindical y Juventud en CCOO. Julio Cesar Sauce Guinand Vincenti . Ryder, miembro de UGT.

. Ryder, miembro de UGT. Yolanda García Henarejos . Portavoz de Las Kellys Benidorm.

. Portavoz de Las Kellys Benidorm. Sara Tanarro Palacios. Técnica de inserción laboral en el ámbito de las víctimas de violencia de género.

La actividad se celebrará a las 19:45 horas en la Sala Polivalente de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (C/ San Fernando 40, Alicante). La entrada es libre hasta completar aforo.