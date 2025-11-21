División comercial tras la decisión del gobierno de Barcala de incluir a la Cámara en el Patronato de Turismo de Alicante

El comercio alicantino se divide tras la decisión del gobierno local de dar entrada a la Cámara de Comercio en el Patronato de Turismo. La cesión a Vox del ejecutivo de Barcala tiene sus efectos en el sector, con comerciantes que celebran la presencia institucional como un avance y otros que la consideran insuficiente y poco representativa del pequeño comercio.

La medida se produce en un contexto tenso con la relación entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio atraviesa un momento difícil por las polémicas obras sin licencia en la nueva sede cameral y el próximo desalojo del Consistorio del antiguo Palas, espacio en el que el Ayuntamiento se encuentra en régimen de alquiler desde 2014. La inclusión de la Cámara en la Junta Rectora del Patronato de Turismo se ha presentado como un intento de "unificar" la voz del comercio, pero ha generado opiniones encontradas sobre quién y cómo representa realmente al sector.

La Cámara no nos representa a todos, no tiene que estar metida en el Patronato de Turismo cuando no cuentan con nosotros para nada Mari Ángeles Cinós — Presidenta de la Federación de Asociaciones de Comerciantes y Empresarios de Alicante (Fecoema)

Comerciantes críticos: "La Cámara no nos representa"

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Comerciantes y Empresarios de Alicante (Fecoema), Mari Ángeles Cinos, admite su descontento con la medida. "La Cámara no nos representa a todos, no tiene que estar metida en el Patronato de Turismo cuando no cuentan con nosotros para nada", afirma Cinos. La presidenta de la entidad comercial señala que el verdadero problema de este movimiento radica en la posible fragmentación del sector comercial en la ciudad. "Todavía podemos seguir intentando entrar en el Patronato de Turismo, pero esta decisión nos ha descolocado. No tendríamos que estar divididos los comerciantes con lo que estamos pasando, con todos los pisos turísticos que ahora nos quitan locales… no cuentan con nosotros para nada", afirman Cinos.

.La Cámara está compuesta por medianas y grandes empresas, no refleja nuestras necesidades. Para nosotros, esta decisión no cambia nada Vanessa Cárdenas — Presidenta de la Asociación Comerciantes Unidos de Alicante

En términos similares se pronunció Vanessa Cárdenas, presidenta de la Asociación Comerciantes Unidos de Alicante, quien argumenta que la decisión beneficia a grandes empresas y deja fuera al pequeño comercio. "La Cámara está compuesta por medianas y grandes empresas, no refleja nuestras necesidades. El turismo se sustenta en tres pilares y uno de ellos, el pequeño comercio, sigue sin formar parte de su patronato. Para nosotros, esta decisión no cambia nada", asegura la representante comercial. Cárdenas critica además la visión que las grandes superficies tienen sobre la regulación de horarios y conciliación, aspectos que afectan directamente a los pequeños comerciantes.

Voces a favor: "Es un paso necesario"

En cambio, Vicente Armengol, presidente de la asociación Corazón de Alicante y miembro de Facpyme, entidad integrada en la Cámara de Comercio, considera que la inclusión de la entidad carmeral representa una "oportunidad" para que el comercio tenga finalmente una voz dentro del Patronato. "Nos parece fantástico, estupendo que por fin se haya tomado la decisión de que el comercio pueda estar representado y que mejor que dentro de la Cámara de Alicante. Ahora toca trabajar y que a través de esta vocalía se pueda hacer llegar el sentir del sector, expresar nuestras inquietudes y tener información de primera mano del Patronato", señala Armengol.

Nos parece fantástico, estupendo que por fin se haya tomado la decisión de que el comercio pueda estar representado y que mejor que dentro de la Cámara de Alicante Vicente Armengol — Presidente de la asociación Corazón de Alicante

El representante de Corazón de Alicante defiende que la medida permite agrupar a distintos colectivos bajo un mismo paraguas y canalizar sus propuestas de manera más organizada. Entre las asociaciones representadas en Facpyme se encuentran la Asociación de Comerciantes de Benalúa, la de Mercados Municipales, Séneca Comerciantes Asociados, la de Vendedores de Mercadillos, la de Teatro y Adyacentes, Más que Centro y comerciantes de las calles San Francisco y Quintana, entre otras.

Contexto tenso

La decisión del gobierno local responde a un acuerdo entre el equipo de gobierno del PP y el grupo municipal de Vox, en un intento de acercar posturas de cara a los presupuestos de 2026. El ejecutivo municipal confirmó que la inclusión de la Cámara en la Junta Rectora del Patronato de Turismo se produjo este miércoles tras "llegar a un acuerdo con el grupo municipal Vox". La Cámara formará parte del organismo encargado de evaluar el estado del sector turístico, aprobar presupuestos y tomar decisiones estratégicas que afectan directamente a la ciudad.

Fuentes de Vox explicaron a INFORMACIÓN que la elección de la Cámara como representante del comercio se debe a la dificultad de designar un solo colectivo como portavoz de todos los comerciantes. La entidad cameral engloba a otras asociaciones, como Facpyme, lo que facilita una representación "unificada" ante el Patronato. Sin embargo, como señalan los críticos, la medida no garantiza que las necesidades del pequeño comercio sean escuchadas ni atendidas.

¿Un hueco para Baño?

Ahora, falta por despejar la incógnita de si será el propio Carlos Baño el que ocupará la silla que corresponda a la Cámara de Comercio. Por ahora, el comunicado del Ayuntamiento se limita a señalar que "está previsto que próximamente designe a la persona que se integrará como vocal junto al resto de representantes turísticos".

En estos momentos, forman parte de la Junta Rectora en el aspecto político la concejala de Turismo, Ana Poquet (como presidenta), las concejalas del equipo de gobierno Lidia López y Mari Carmen de España, los ediles de la oposición Trini Amorós (PSOE), Carmen Robledillo (Vox) y Rafa Mas (Compromís).

También integran el organismo representantes del sector turístico: el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), Luis Castillo; la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Aphea), María del Mar Valera; la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), Gabriela Córdoba, y el presidente de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa), Javier Galdeano. Del mismo modo, forman parte de la junta portavoces de Turisme Comunitat Valenciana, el Patronato Provincial de Turismo Alicante Costa Blanca y la Universidad de Alicante.

Cámara vs. Ayuntamiento

En el último año, la Cámara de Carlos Baño y el gobierno municipal de Luis Barcala han protagonizado distintos enfrentamientos. El primero de ellos tuvo lugar después de que INFORMACIÓN desvelara que la entidad empresarial construye su nueva sede en los antiguos cines Panoramis sin licencia de obras e incumpliendo la normativa urbanística al exceder la edificabilidad. En ese momento, las obras fueron paralizadas voluntariamente a la espera de que se resuelva el expediente.

Unas obras que fueron doblemente polémicas, al contar con una subvención de 1,5 millones de euros concedida a dedo por la Generalitat Valenciana, todo ello mientras Carlos Mazón (al que Baño ha catalogado como "hermano" y gerente en excedencia de la propia Cámara) presidía el Consell. El conflicto urbanístico aún está pendiente de resolverse.

El siguiente encontronazo llegó en octubre de este año, cuando la organización empresarial puso encima de la mesa la posibilidad de "desahuciar" al Ayuntamiento del antiguo hotel Palas, propiedad de la Cámara y donde se ubican actualmente distintas concejalías a cambio de unos 600.000 euros anuales. Una "amenaza" a la que restaron importancia desde el ejecutivo de Barcala, considerando que no se trataba de una medida de presión por el expediente de las obras irregulares de la sede de Panoramis, pero que ha terminado materializándose. Finalmente, las dependencias municipales se trasladarán en los próximos meses al Centro 14 y a la Casa de la Festa.