Alicante enciende una Navidad de récord

Alicante dio la bienvenida a la Navidad este viernes entre bufandas y abrigos que vestían los cientos de asistentes que se congregaron en la avenida de la Constitución. La primera ola de frío del otoño coincidió con el esperado encendido oficial, que este año llegaba marcado por un cambio sustancial: la entrada en vigor del nuevo contrato de alumbrado festivo, que ha permitido renovar por completo el árbol, los arcos y los motivos decorativos, e incorporar 2,6 millones de luces LED que iluminarán la ciudad durante las próximas semanas.

Desde media tarde, los villancicos sonaban en la arteria comercial y las familias buscaban los mejores ángulos para inmortalizar el momento. Entre el público, se repetían las mismas estampas: niños con diademas luminosas, padres ajustando capuchas y abuelos buscando un resguardo del viento mientras sonreían al escuchar la dolçaina y el tabalet que, este año, sustituyeron al habitual número musical. Dos minutos antes del encendido, las luces de la avenida se apagaron por completo y un pequeño murmullo de expectación recorrió el público.

La cuenta atrás que inauguró la Navidad

A las puertas del gran árbol, renovado para esta edición, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tomó la palabra para dar la bienvenida a los asistentes. “Alicante empieza ahora su Navidad pero es sobre todo para vosotros, para contagiarnos de la ilusión de los niños y que todos seamos un poco niños esta noche”, indicó Barcala. Junto a él, la Bellea del Foc adulta, Adriana Vico, y la infantil, Valentina Tárraga, aguardaban el momento de pulsar el botón mágico.

La cuenta atrás comenzó a coro: diez, nueve, ocho… hasta que, con el cero, un estallido de luz recorrió el encendido de luces de la avenida Constitución mientras sonaban los primeros acordes de All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey. La corporación municipal, las representantes de las Hogueras, los Moros y Cristianos y las fiestas tradicionales no tardaron en bailar y corear el himno oficioso de estas fechas frente al árbol, en el que ya es considerado el encendido más ambicioso, y caro, de la historia reciente de la ciudad.

Encendido de las luces de Navidad en Alicante / Pilar Cortés

El alumbrado más amplio y exclusivo

Tras el encendido, Barcala destacó que el Ayuntamiento ha realizado “un esfuerzo importante para que Alicante brille como nunca”. Y las cifras lo respaldan. Este año, el municipio cuenta con 2,6 millones de bombillas LED distribuidas por 130 puntos diferentes del municipio. La instalación incluye 557 arcos luminosos que recorren avenidas y calles principales, 546 motivos decorativos fijados sobre farolas, 1.800 metros de guirnaldas que envuelven tramos peatonales y comerciales, 29 carteles de “Felices Fiestas” ubicados en accesos y plazas emblemáticas y seis grandes figuras ornamentales, dos en la avenida de la Constitución, tres en la Explanada y una en la plaza de la Montañeta, en forma de regalos y bolas gigantes que se han convertido en espacios de fotografía obligada.

Los adornos de Alfonso el Sabio, además, han sido diseñados y fabricados específicamente para la ciudad, una novedad que el Ayuntamiento reivindica como símbolo de una apuesta estética más cuidada y distintiva.

La expansión del alumbrado llega por primera vez a calles como Olof Palme y plaza América (Altozano), Ciudad de Toyooka, Deportista Isabel Fernández y Ciudad de Wenzhou (PAU 2), plaza del Padre Ángel de Carcaixent y Asturias (La Florida) y el interior del paseo de la Explanada. También se refuerza la iluminación en avenida Santander y calle Virgen del Puig, y se amplían las proyecciones 3D, que suman nuevos puntos en la avenida de la Constitución y la Explanada.

Inversión récord

El nuevo contrato, adjudicado a Ximénez Iluminación, responsable también de las luces de Vigo y de otras ciudades internacionales, contempla una inversión total de 2,1 millones de euros hasta 2028, muy por encima de los 312.000 euros anuales del contrato anterior y de los apenas 163.000 de hace menos de una década. El objetivo del gobierno municipal era consolidar Alicante como un destino navideño de referencia en la costa mediterránea, reforzando el atractivo turístico y comercial de la ciudad en estas fechas.

Encendido de las luces de Navidad en Alicante / Pilar Cortés

La Navidad continúa: llega el Belén Monumental

El encendido de luces es solo el primer paso. Este sábado 23 de noviembre, a las 19.00 horas, el Ayuntamiento inaugurará oficialmente el Belén Monumental, reconocido por el Guinness desde 2020 y convertido en una de las grandes atracciones navideñas de Alicante. Las seis figuras, Baltasar, San José, la Virgen, Gaspar, Melchor y el Niño Jesús, ya están en proceso de montaje en la Plaza del Ayuntamiento, donde se celebrará un espectáculo de luz y sonido que comenzará a las 18.30 horas.

La plaza permanecerá cerrada al tráfico desde ese día y, tras Reyes, solo podrán circular autobuses y taxis. Una medida que acompañará la transformación del centro en un gran escenario navideño que, desde este viernes, ya luce más brillante, amplio y exclusivo que nunca.