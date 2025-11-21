Facua advierte de que el "tasazo" de basuras de Alicante se aplica "de forma irregular"

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) alerta a los vecinos de Alicante sobre la "aplicación irregular" del "tasazo" de la basura en Alicante, señalando que esta se está cobrando de manera improcedente debido a que no cumple con los requisitos establecidos por la legislación nacional y europea. La asociación señala, tras analizar la ordenanza municipal, la tasa de basuras tal como se ha aprobado en la ciudad, no ajusta sus criterios a lo que establece la Ley sobre residuos y suelos contaminados, ni a la Directiva Europea, que regulan la gestión de los residuos urbanos.

La tasa, que busca financiar la gestión de los residuos urbanos, debería estar diseñada bajo el principio de "quien contamina, paga". Sin embargo, Facua apunta a que la aplicación de la tasa se ha hecho de forma "genérica", sin tener en cuenta factores determinantes como el "número real de personas empadronadas" en cada vivienda, la cantidad de residuos generados, ni el comportamiento individual de los contribuyentes, como la separación selectiva de residuos. Tampoco contemplan criterios de justicia social, obviando situaciones de vulnerabilidad, entre otras.

La falta de justificación de la tasa

La asociación señala a todos los afectados de Alicante que pueden presentar una reclamación ante el Ayuntamiento para solicitar el reembolso de todos aquellos pagos que ya hayan tenido que realizar. Para ello, sólo tienen que entrar en FACUA.org/basurazo y descargar el modelo correspondiente a su ciudad.

Otro de los problemas señalados por Facua es que la ordenanza que regula la tasa de basuras en Alicante carece de una memoria económico-financiera que justifique el coste real del servicio. Esta ausencia de justificación impide verificar, según Facua, que el tributo se ajusta a los principios de transparencia y suficiencia financiera, y podría estar vulnerando derechos de los contribuyentes.

La organización destaca que, además de la ausencia de justificación económica, la tasa no tiene en cuenta otros factores importantes, como los ingresos que el Ayuntamiento percibe por los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor, que ya contribuyen al financiamiento de los servicios de reciclaje. Esto podría estar llevando a un doble pago por parte de los consumidores.

¿Qué puede hacer el ciudadano de Alicante?

En el caso de Alicante, Facua considera que la tasa de basuras debería ser objeto de reclamación, ya que se ha establecido un sistema de cobro fijo y general para todas las viviendas, sin tener en cuenta factores esenciales como el número de residentes, el volumen de residuos generado y el comportamiento en términos de reciclaje y separación de residuos. Según Facua, estos elementos son fundamentales para cumplir con la legislación y los principios de justicia ambiental.

Facua ofrece una guía detallada para los ciudadanos de Alicante que deseen presentar una reclamación. La primera recomendación es no dejar de pagar la tasa, ya que el recurso de reposición no suspende el cobro. Es importante, por tanto, realizar el pago en los plazos establecidos y, posteriormente, presentar el recurso correspondiente.

La asociación ha puesto a disposición de los afectados un modelo de recurso de reposición para que puedan solicitar el reembolso de los pagos ya realizados. Los ciudadanos interesados pueden acceder al formulario a través del portal web de Facua (FACUA.org/basurazo) y presentar sus reclamaciones ante el Ayuntamiento de Alicante.

El recurso de reposición debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación del cobro, y la Administración tiene un mes para emitir una resolución. En caso de no recibir respuesta en ese plazo o de que el recurso sea desestimado, los ciudadanos pueden presentar un recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente.

Reuniones políticas

En este sentido, el secretario general de FACUA Comunidad Valenciana, Pau Bernad, se ha reunido este miércoles 19 de noviembre con el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia para mostrarle la preocupación de la asociación sobre la tasa. Así, Bernad ha trasladado los incumplimientos que la organización ha detectado en la ordenanza municipal y les ha informado acerca de la plataforma de afectados que FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha para reclamar la devolución de la tasa en aquellos municipios donde está aplicando de manera irregular.

Anteriormente, también se reunió con el secretario general del PSPV de Castellón, Rafa Simó, para tratar esta misma problemática en su municipio.

El contexto legal de la tasa de basuras

La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece que los ayuntamientos deben aplicar una tasa de basuras que refleje el coste real del servicio de gestión de residuos, al mismo tiempo que fomente la reducción de residuos y el reciclaje. La norma exige que los sistemas de cobro sean individualizados, de modo que se tenga en cuenta tanto el comportamiento del contribuyente en relación con el reciclaje como su capacidad económica.

A nivel europeo, la Directiva 2018/851 establece principios similares, promoviendo una gestión eficiente y sostenible de los residuos urbanos, en la que los ciudadanos que generen más residuos o no colaboren en su reciclaje paguen más por el servicio. Facua subraya que la tasa aplicada en Alicante no cumple con estos principios, ya que no diferencia entre los distintos comportamientos de los usuarios ni entre las capacidades económicas de los contribuyentes.