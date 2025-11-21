La FP que arrasa en Alicante entre aspirantes a profesores de autoescuela y asesores de movilidad

La Formación Profesional (FP) tiene un ciclo que está arrasando en Alicante y que está fuera de la rama sanitaria y de la informática, las especialidades preferidas por los estudiantes. El grado superior para la movilidad segura y sostenible está atrayendo cada vez a más aspirantes a ser profesores de autoescuela, que ven en esta opción una vía más rápida de conseguir la acreditación, pero también está conquistando a alumnos que quieren ejercer como asesores de movilidad en los ayuntamientos, una figura en auge, dada la obligación de contar con planes específicos de tráfico y a impulsar las zonas de bajas emisiones.

Se da la circunstancia de que en la provincia solo hay dos centros públicos que imparten este ciclo y de los pocos de la Comunidad Valenciana. El CIPFP Canastell, de San Vicente y en el Valle de Elda. En el primero, las 30 plazas del grupo semipresencial están llenas y las 45 de la modalidad semipresencial, también. Además, tienen casi 160 personas en lista de espera en este curso.

"La acreditación profesional para los directores de las autoescuelas siempre ha sido necesaria, pero antes la Dirección General de Tráfico era quien realizaba las formaciones y exámenes, lo que generaba inestabilidad en las convocatorias", explica Carlos Llorca, director del Canastell.

Los aspirantes a enseñar a conducir tenían que esperar a los cursos de la DGT para formarse

Ahora, este ciclo formativo permite adquirir acreditaciones para diversas profesiones como profesor de formación vial, director de escuelas de conductores, formador de cursos de sensibilización y reeducación vial, cursos de emergencias peligrosas, director de centro de formación de emergencias peligrosas, educador de programas de educación vial, asesor de seguridad vial laboral y asesor de planes de movilidad.

"La demanda de este ciclo ha aumentado desde el primer momento. Hace tres años, cuando se inició el ciclo, se llenó. Al año siguiente, solicitamos un grupo semipresencial, siendo el único en la Comunidad Valenciana, y también se llenó", agrega el responsable del centro integrado de FP.

Por su parte, en el Valle de Elda, donde se imparte esta formación en horario de tardes y, de momento, carece de lista de espera, están estudiando la posibilidad de solicitar un ciclo semipresencial para facilitar el acceso a los profesionales que lo demandan.

Coches de autoescuela con rótulos exigiendo más exámenes y examinadores en la provincia de Alicante / Matías Segarra

Perfil variado

El perfil de los alumnos que tiene este ciclo es variado, incluyendo miembros de las fuerzas del Estado (Policía Local, Policía Nacional, Bomberos), que necesitan puntos para promocionar y profesores de autoescuela que buscan la habilitación profesional o que desean ser asesores de movilidad o seguridad vial.

Este grado superior de 2.000 horas incluye formación en empresa con prácticas en didáctica de la formación para la seguridad vial y técnicas de conducción. Estas prácticas se realizan en circuito cerrado y abierto, utilizando motos, coches, camiones, remolques y autobuses. Las prácticas en circuito abierto se realizan con un coche de autoescuela y un profesor que guía y evalúa a los alumnos.

Una particularidad del ciclo es que la carga lectiva específica está asignada a profesores expertos del sector productivo, ya que no existe la figura del profesor en esta especialidad, lo que este curso les ha abocado a perder buena parte de sus clases por la huelga que llevan haciendo los docentes especialistas desde hace más dos semanas y por el retraso en la contratación por parte de la Conselleria de Educación.