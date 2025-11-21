El Gobierno mantiene los actos de "Alicante, lugar de memoria" pese a la falta de permiso municipal para colocar las placas

Los actos previstos este sábado para reconocer tres espacios de Alicante como “Lugar de Memoria Democrática” se celebrarán a propuesta del Gobierno central, pero no de la forma exactamente deseada, salvo cambio "in extremis". Según fuentes del Ejecutivo, el Ayuntamiento de Alicante, a la hora de publicar esta noticia, no ha concedido aún el permiso para instalar dos de las tres placas que se pretenden colocar. Desde el Consistorio alicantino no han contestado a las preguntas de INFORMACIÓN sobre los permisos solicitados.

Uno de los lugares donde se pretendía la colocación de una placa es el Mercado Central, bombardeado el 25 de mayo de 1938 por la aviación fascista italiana, que provocó 300 muertos. Otro es el cementerio municipal de Alicante, donde se hará un acto en la tumba del poeta Miguel Hernández, muerto en una cárcel alicantina a principios de la dictadura.

En sendos lugares los actos están previstos para las 10:00 de la mañana y para las 13:00, y en nombre del gobierno local asistirán, respectivamente, el concejal de Presidencia, Innovación, Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Antonio Peral; y el responsable de Movilidad Urbana, Vivienda y Juventud, Carlos de Juan. El alcalde, Luis Barcala, excusó su presencia por escrito.

Homenaje en la tumba de Miguel Hernández, en el Cementerio de Alicante, en una imagen de archivo. / Matias Segarra

En medio de estos dos actos habrá un tercero en el puerto, donde los representantes del Gobierno de España sí que podrán colocar la placa prevista, dado que los terrenos no son de dominio municipal y, según fuentes del Puerto de Alicante, no pondrán impedimento a esta instalación, que se llevará a cabo en la zona donde se halla el busto dedicado a Archibald Dickson, capitán del Stanbrook, barco que permitió el exilio de miles de españoles que huyeron de Alicante poco antes de la ocupación franquista. Este acto se celebrará a las 11:30 y en representación del Ayuntamiento acudirá el concejal de Seguridad Ciudadana y Derechos Públicos, Julio Calero.

Pese a que el alcalde anunció su ausencia en privado, según pudo saber INFORMACIÓN, fuentes del ejecutivo local afirmaron posteriormente que la decisión final de Barcala sobre su asistencia o no a estos actos la decidiría “el mismo sábado”.

Las placas

Los actos convocados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, contarán con la presencia del secretario de Estado Fernando Martínez López, en representación del Gobierno central.

En ellos se prevé la instalación de tres placas, en los dos casos citados aún no autorizadas por el Ayuntamiento según el Gobierno central, como “acto simbólico de reconocimiento, reparación y memoria”. En las placas se hará referencia al lugar, tanto en valenciano como en castellano, con el sello del escudo de España y la alusión al Gobierno, además de la inscripción de “lugar de memoria”.

Pese a la ausencia de permiso, que se puede conceder en cualquier momento, los organizadores aseguran que los actos se llevarán a cabo, pero sin la instalación prevista de las placas en el Mercado Central y en el cementerio municipal.

Polémica previa

Este mismo jueves, el alcalde de Alicante fue preguntado, durante su asistencia a la apertura institucional del foro de innovación III Alicante Futura Summit, sobre si asistiría a los actos. Sin responder a la cuestión, Barcala aseguró que el Ayuntamiento mostraría su “colaboración” en todo lo que el Gobierno central solicitó para celebrar los actos. “No tenemos ningún inconveniente en darla”, añadió.

Homenaje republicano en el antiguo campo de los Almendros de Alicante. / CAROLINA ESCALANTE

Sin embargo, el alcalde exigió que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez mostrara “el mismo interés por convertir Alicante en referencia de la memoria histórica” que para aprobar “unos Presupuestos Generales del Estado que cumplan con las expectativas de inversión que necesita esta ciudad”.

A su vez, Barcala consideró que “tan importante como eso es el presente y, sobre todo, el futuro”, y cree que “se están olvidando de Alicante” mientras “se ocupan de poner sus temas, de hacer bandera y de apropiarse de lo que es de todos”.

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, criticó el jueves esta actitud. "PP y Vox han firmado una hoja de ruta ignorando la realidad climática y también están en el negacionismo de la realidad histórica", señaló antes de un acto en la Universidad de Alicante.

Precedentes

No fue la primera crítica que el alcalde de Alicante expresó sobre los actos de reconocimiento. Esta semana, ya se refirió a los actos, señalando que estos no debían convertirse en una “patrimonialización” de la historia de la ciudad, y apuntó que las víctimas de la Guerra Civil son “absolutamente de todos” los alicantinos.

También se mostró crítico ante el Gobierno de España el vicealcalde, Manuel Villar, afirmó que “los alicantinos lo que realmente quieren es que” el ejecutivo de Sánchez “se preocupe por ellos”, dijo matizando que la ciudadanía “no desmerecía la actuación del Gobierno” en cuanto a los actos para reconocer Alicante como “Lugar de Memoria Democrática”. A su vez, se refirió al "desdén" del Ayuntamiento que lidera Luis Barcala "sobre la manifestación cívica de un acto con el que se quiere poner en valor lo que pasó para recordar que no se tiene que volver a repetir". Según su criterio, "la ironía y otros comentarios que el propio alcalde o gente de Vox y del PP han vertido sobre el acto no ayudan en nada a la convivencia, a la memoria ni a la verdad".

Memoria democrática

Los actos del sábado coinciden con las conmemoraciones por el cincuenta aniversario de la muerte del dictador, Francisco Franco. En este contexto, el Gobierno ha dado luz verde a las propuestas del grupo municipal de Esquerra Unida-Podemos (EU-Podemos) y de Sumar País Valencià, que propusieron reconocer otros espacios como "lugares de memoria".

Sumar, con representación en el Congreso, pidió la incorporación del antiguo cine Ideal, que recientemente ha cumplido un siglo de su estreno y actualmente los propietarios pretenden convertirlo en un hotel. La formación que tiene como referente a la ministra Yolanda Díaz, coliderado en la Comunidad por el exconcejal alicantino Xavier López, pone en valor el significado del antiguo equipamiento cultural por la represión franquista que se practicó en su interior.

El Ideal, que destaca por su singularidad arquitectónica, es la sala cinematográfica con mayor aforo de la Comunidad Valenciana y una de las pocas que conserva íntegro su interior original, resistió a los bombardeos franquistas durante la guerra y llegó a funcionar como cárcel provisional de mujeres al finalizar el conflicto.

Desde el grupo municipal de EU-Podemos, por su parte, pidieron la incorporación del antiguo campo de concentración de Los Almendros como Lugar de Memoria, que se situaba en La Goteta; y del Reformatorio de Adultos de Benalúa, que fue reconvertido en cárcel.

Estas propuestas fueron aceptadas y así se reconocerá en la publicación del Boletín Oficial del Estado, según se anunció desde el Gobierno central, aunque de momento no está prevista la instalación de placas ni la celebración de actos en estos lugares.