Hospitales de Alicante desvían a pacientes a hacerse TACs a la privada

Hospitales de la provincia de Alicante como el Doctor Balmis de Alicante están desviando desde que empezó el mes de noviembre a pacientes a hacerse TACs a la sanidad privada, según confirman diversas fuentes sanitarias. Se da el caso de que en la semana del 10 de noviembre se remitieron a 40 enfermos de la lista de espera a hacerse estas pruebas en diversas clínicas para reducir la lista de espera aunque esta semana la cifra ha sido menor aunque se siguen derivando los que no se pueden hacer en la pública.

Este diario ha preguntado a la Conselleria de Sanidad, de momento sin respuesta.

Según las fuentes, la causa está en la falta de radiólogos y en que no se cuenta con todo el aparataje necesario para hacer estas pruebas al ritmo que se demanda. Se trata de una prueba de diagnóstico por imagen que utiliza rayos X y computadoras para crear imágenes detalladas en "cortes" transversales del cuerpo. Sirve para visualizar órganos, huesos y tejidos blandos con mayor precisión que las radiografías, lo que ayuda a diagnosticar enfermedades como el cáncer, lesiones y afecciones cardiovasculares.

Los informes de pacientes del Hospital de San Vicente los hacen los especialistas del Doctor Balmis de Alicante

Módulos por la tarde

En el caso de este hospital, se está barajando hacer módulos para hacer los informes de las pruebas radiológicas "porque hay muchísimo trabajo". Ahora también informan todas las pruebas del Hospital de San Vicente. En este caso, fuentes sanitarias y del personal del servicio, han señalado que uno de los radiólogos está de baja y solo queda uno para toda la actividad que genera este último centro.

Esto habría provocado en los últimos días una reunión en el Hospital de Alicante que concluyó en un cambio en la planificación que contempla informar todas las pruebas ya que se estaban haciendo las de pacientes externos (no ingresados).

Hospital de San Vicente

Hasta ahora en el Hospital de San Vicente se hacían una media 18 diarios, de ellos en torno a 13 ordinarios, dos preferentes y tres citados por Alicante. Lo que cambia es que el informe de todos ellos se hace ahora en el Doctor Balmis dado que el único radiólogo que queda en el centro sanitario del municipio de l'Alacantí lleva la actividad ordinaria, rayos X convencionales, TACs y ecografías de pacientes ingresados.

En el caso del Hospital de la Marina Baixa, recientemente se han cerrado dos contratos de acúmulos de tareas de 6 meses para técnicos en imagen para el diagnóstico. Este tipo de contratos son de refuerzo que se hacen cuando hay bastante demora asistencial o presión.

El Hospital de la Vega Baja también tiene carencia de radiólogos, siempre faltan facultativos de esta especialidad. Lo mismo en el Hospital de Elda, deficitario en radiólogos y técnicos de radiodiagnóstico.

El Hospital de la Marina Baixa contrata a técnicos en imagen para el diagnóstico y en el de Elda hay déficit de radiólogos

Resonancias magnéticas

Hablando de pruebas de imagen para confirmar enfermedades, un documento interno de la propia Conselleria de Sanidad considera “conveniente reducir la externalización de 18.893 resonancias magnéticas” solo de los hospitales del Clínico y la Fe de València tras valorar los datos del año 2024.

El informe también decreta que el freno a la privada debe hacerse para “mantener la calidad y mejorar la accesibilidad” de las pruebas y asistencia para los pacientes de estos dos departamentos de referencia.

El informe preliminar considera "excesiva" esta derivación al sector privado de estas pruebas que se utilizan, entre otras cuestiones, para diagnosticar el cáncer en algunas de sus fases; las cifras incluyen pruebas relacionadas con todas las tipologías de tumores, así como para otro tipo de patologías. El informe, además, señala la "baja productividad" por equipo en ambos hospitales donde se realizan 3.417 y 2.823 por equipo y año, respectivamente. El dato lo dio a conocer Compromís y lo recogió Levante, del mismo grupo editorial de INFORMACIÓN.

Auditoría

Al respecto, fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad explicaron que el informe se ha elaborado a petición de la propia Generalitat para hacer "una auditoría" después de "detectar que esto se estaba haciendo ya en la legislatura anterior", bajo la gestión del Botànic del PSPV-PSOE y Compromís.

"Queríamos conocer qué está pasando y extraer los puntos susceptibles de mejora", añadieron, sin especificar si reducirán esta derivación. La auditoría ha comenzado por estos dos departamentos de salud de Valencia, con unidades de referencia oncológicas, pero se extenderá al resto de hospitales. Según dijeron, la mayoría son resonancias músculo-esqueléticas.