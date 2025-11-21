Un monólogo sobre el sarampión gana el concurso del Club de la Ciencia de la UA

Omar Aponte Chacra, médico del servicio de Vigilancia Epimediológica y Respuesta a Emergencias de Salud Pública en el Vallès Occidental y Vallès Oriental (Barcelona), con un monólogo sobre el resurgimiento del sarampión, ha ganado la final de la séptima edición del concurso de monólogos del Club de la Ciencia, celebrada este viernes en el campus de la Universidad de Alicante (UA), en San Vicente del Raspeig.

La iniciativa, organizada por la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI) con el apoyo de la Red Vives de Universidades y la UA, que ha cerrado la 30 Semana de la Ciencia, tiene como objetivo promover nuevos formatos de comunicación científica en catalán que fomenten futuras vocaciones científicas.

Nanociencias

El segundo premio ha sido para Sandra Abellán Llobregat, profesora de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Alicante (UA), y el tercero para Belén Reig Vañó, doctora en Nanociencias y Materiales de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Igualmente, el premio del público ha correspondido a José Antonio Padilla Sánchez, profesor lector de la Universitat de Barcelona (UB). El primer premio está dotado con 1.000 euros y la posibilidad de participar en tres actuaciones de la compañía Big Van Ciencia. El segundo premio es de 600 euros y el tercero de 400 euros. El galardón del público no tiene dotación económica. El acontecimiento cuenta con la colaboración de BBVA, el Instituto de Estudios Catalanes y Casio Educación.

Imagen de grupo de los finalistas y el jurado. / INFORMACIÓN

Humor científico

El objetivo del concurso, coordinado por monologuistas profesionales, es promover la comunicación de la ciencia en catalán de una manera sintética y amena mediante monólogos humorísticos de temática científica de tres minutos de duración, hechos por estudiantes y personal científico.

La actividad se alinea con las prioridades del Plan de fortalecimiento de la lengua catalana al sistema universitario y de investigación de Cataluña, impulsado por el Gobierno de Cataluña, a través de su Departamento de Investigación y Universidades.

Futuras vocaciones

Según Miquel Gomez Claras, director general del FCRI, “los monólogos son un formato de comunicación ágil, original y genuino que conecta directamente con el público, generando visiones positivas de la actividad científica”. Según su opinión, “la combinación de ciencia y humor es también una forma de estimular futuras vocaciones científicas y crear referentes profesionales accesibles y atractivos para la juventud”.

El jurado del concurso ha estado integrado este año por Magdalena García Irles, decana de la Facultad de Ciencias de la UA; Josep Bernabeu Mestre, catedrático del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e historia de la Ciencia de la UA; Verónica Juan Quilis, técnica superior del Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la UA; Ignasi Casadesús, secretario ejecutivo de la Red Vives de Universidades; y Miquel Gómez Clares, director general de la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación