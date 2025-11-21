Educación
Los profesores de FP aceptan la oferta de Educación, pero condicionan el fin de la huelga
Los sindicatos presionan para que la conselleria aplique sus nuevas condiciones "de manera inmediata"
Los profesores expertos de Formación Profesional (FP) han aceptado la última oferta de la Conselleria de Educación sobre sus condiciones laborales, pero han condicionado el final de la huelga iniciada el 3 de noviembre, que tiene a más de 5.000 alumnos de la provincia de Alicante sin clases, a que las medidas se apliquen de manera inmediata.
Según los sindicatos, el departamento José Antonio Rovira les ha propuesto ampliar el periodo de 4 a 8 años el requisito de prestación de servicios en el ámbito privado y eximir a quienes, a 1 de septiembre de 2025, acreditan al menos tres años de servicios prestados como personal experto o especialista, exención que la conselleria tiene que estudiar jurídicamente.
Por otro lado, ha aceptado abonar a estos especialistas por un horario máximo completo de 33,5 horas semanales, una hora menos que la propuesta por el comité.
Respecto a la aplicación inmediata de las medidas, Educación tiene que consultar con la Abogacía de la Generalitat si esta posibilidad es viable o no, sin esperar a la modificación posterior del decreto 97/2025.
Aplicación inmediata
Por su parte, el Comité de Huelga ha acordado en una asamblea aceptar los dos primeros puntos (requisitos y horarios) siempre y cuando la aplicación del acuerdo que se tiene que firmar sea de aplicación inmediata. Supeditan a esto la desconvocatoria de la huelga.
Los representantes sindicales consideran que "es perfectamente viable la aplicación inmediata del acuerdo, porque un acuerdo entre sindicatos y administración tiene rango normativo y, por lo tanto, es aplicable inmediatamente, independientemente de que posteriormente se modifique el decreto para ajustarlo en el acuerdo".
Mientras tanto, los alumnos siguen trasladando sus quejas por la pérdida del tiempo lectivo, ya que a estas alturas del curso deberían de estar siendo evaluados, pero hay quienes no han recibido ni una sola clase, primero, por el retraso en la contratación de estos profesionales y, después, por la huelga.
¿Por qué hay huelga en la FP?
Los docentes han iniciado esta medida de presión debido "a los fuertes recortes" del departamento de José Antonio Rovira en las condiciones laborales de este profesorado, después de la publicación del decreto 97/2025 por el cual se regula este personal. El decreto recorta su jornada laboral y, por lo tanto, sus retribuciones se han reducido en un 41%. Según los representantes de los profesores, estas nuevas condiciones han hecho que muchas plazas ofrecidas en las adjudicaciones recientes se hayan quedado desiertas y que profesorado adjudicado haya renunciado al conocer las nuevas condiciones laborales.
Lamentan que este decreto también limita drásticamente sus funciones únicamente a preparar clases e impartirlas y a asistir las evaluaciones. Esto significa que todo el resto de tareas que hasta ahora se llevaban a cabo dejarán de hacerlas y corresponderá al resto de profesorado asumirlas: gestión y revisión de materiales y talleres, programaciones, reuniones de coordinación, de departamento, contactos con empresas para la dual, etc. Por lo tanto, la calidad de la docencia se ve gravemente afectada y repercute negativamente sobre el alumnado", indican los sindicatos.
También denuncian "la cantidad de incidencias que ha tenido el proceso de adjudicaciones, un proceso nuevo que no se ha llevado a cabo con la agilidad necesaria y eficacia necesaria y dónde no se han ofrecido todas las vacantes a la vez, entre otras incidencias".
Frente a las críticas y las protestas de este colectivo de profesionales, el departamento del conseller José Antonio Rovira ha defendido haber mejorado sus condiciones, porque estos profesores han pasado a tener un contrato sin fecha de cierre y cotizan por 12 meses al año por el máximo, por el nivel de un trabajador A1 (funcionario titulado superior universitario).
