Los profesores de FP aceptan la oferta de Educación, pero condicionan el fin de la huelga

Los profesores expertos de Formación Profesional (FP) han aceptado la última oferta de la Conselleria de Educación sobre sus condiciones laborales, pero han condicionado el final de la huelga iniciada el 3 de noviembre, que tiene a más de 5.000 alumnos de la provincia de Alicante sin clases, a que las medidas se apliquen de manera inmediata.

Según los sindicatos, el departamento José Antonio Rovira les ha propuesto ampliar el periodo de 4 a 8 años el requisito de prestación de servicios en el ámbito privado y eximir a quienes, a 1 de septiembre de 2025, acreditan al menos tres años de servicios prestados como personal experto o especialista, exención que la conselleria tiene que estudiar jurídicamente.

Por otro lado, ha aceptado abonar a estos especialistas por un horario máximo completo de 33,5 horas semanales, una hora menos que la propuesta por el comité.

Respecto a la aplicación inmediata de las medidas, Educación tiene que consultar con la Abogacía de la Generalitat si esta posibilidad es viable o no, sin esperar a la modificación posterior del decreto 97/2025.

Aplicación inmediata

Por su parte, el Comité de Huelga ha acordado en una asamblea aceptar los dos primeros puntos (requisitos y horarios) siempre y cuando la aplicación del acuerdo que se tiene que firmar sea de aplicación inmediata. Supeditan a esto la desconvocatoria de la huelga.

Los representantes sindicales consideran que "es perfectamente viable la aplicación inmediata del acuerdo, porque un acuerdo entre sindicatos y administración tiene rango normativo y, por lo tanto, es aplicable inmediatamente, independientemente de que posteriormente se modifique el decreto para ajustarlo en el acuerdo".

Mientras tanto, los alumnos siguen trasladando sus quejas por la pérdida del tiempo lectivo, ya que a estas alturas del curso deberían de estar siendo evaluados, pero hay quienes no han recibido ni una sola clase, primero, por el retraso en la contratación de estos profesionales y, después, por la huelga.