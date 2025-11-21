El Quico, el último guerrillero antifranquista, homenajeado en la Universidad de Alicante

Un nuevo homenaje en 100 años de vida. Francisco Martínez López, el último guerrillero antifranquista con vida, ha participado este viernes en la tercera sesión del Simposio Internacional Radiografía del Antifranquismo en España y Francia, organizado por la Universidad de Alicante (UA) y por la Universidad de Tolouse, donde el veterano activista ha sido escuchado por el público académico presente.

Martínez, conocido como El Quico, ha explicado junto al catedrático de Historia de la UA, Emilio La Parra; y Bruno Vargas, profesor de la Universidad de Tolouse, parte de su biografía, recordando su participación en los comités, a muy temprana edad, para ayudar a sus mayores a “huir del terror franquista”. También ha explicado su papel como parte del servicio de información republicana, ya iniciada la dictadura, y su intención de contribuir, a lo largo de sus 100 años, “a mejorar la vida" de las personas.

Homenaje a Francisco Martínez López, El Quico, en la Universidad de Alicante. / Pilar Cortés

Según ha expresado, “nadie va a resolver el bienestar desde un parlamento: hay que conquistarlo”. El homenaje se ha celebrado en el marco del simposio organizado en las mismas fechas en las que se han cumplido cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco. Martínez, nacido en la comarca leonesa de El Bierzo en 1925, vivió desde los años cincuenta hasta la muerte de Franco en el exilio francés y se trasladó, a finales de los ochenta, a El Campello, donde reside desde entonces.

Militante del Partido Comunista de España, Martínez se ha dedicado a promover la memoria histórica en centros de educación y en otros foros para contribuir a “no olvidar el pasado”.