El Quico, el último guerrillero antifranquista, homenajeado en la Universidad de Alicante
Francisco Martínez López ha abierto este viernes la tercera sesión del Simposio Internacional Radiografía del Antifranquismo en España y Francia
Un nuevo homenaje en 100 años de vida. Francisco Martínez López, el último guerrillero antifranquista con vida, ha participado este viernes en la tercera sesión del Simposio Internacional Radiografía del Antifranquismo en España y Francia, organizado por la Universidad de Alicante (UA) y por la Universidad de Tolouse, donde el veterano activista ha sido escuchado por el público académico presente.
Martínez, conocido como El Quico, ha explicado junto al catedrático de Historia de la UA, Emilio La Parra; y Bruno Vargas, profesor de la Universidad de Tolouse, parte de su biografía, recordando su participación en los comités, a muy temprana edad, para ayudar a sus mayores a “huir del terror franquista”. También ha explicado su papel como parte del servicio de información republicana, ya iniciada la dictadura, y su intención de contribuir, a lo largo de sus 100 años, “a mejorar la vida" de las personas.
Según ha expresado, “nadie va a resolver el bienestar desde un parlamento: hay que conquistarlo”. El homenaje se ha celebrado en el marco del simposio organizado en las mismas fechas en las que se han cumplido cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco. Martínez, nacido en la comarca leonesa de El Bierzo en 1925, vivió desde los años cincuenta hasta la muerte de Franco en el exilio francés y se trasladó, a finales de los ochenta, a El Campello, donde reside desde entonces.
Militante del Partido Comunista de España, Martínez se ha dedicado a promover la memoria histórica en centros de educación y en otros foros para contribuir a “no olvidar el pasado”.
- Visita la casa de Papá Noel en Alicante: ya hay fecha para pedir cita
- Las familias se niegan a confinar a sus hijos ante una dana en Alicante si los centros no son seguros
- Alicante será reconocida este sábado como 'Lugar de Memoria Democrática
- Medio siglo hablando casi de lo mismo en la provincia de Alicante
- Huelga de profesores en Alicante: la conselleria acepta parte de las demandas de los profesores expertos de FP
- Una de cada cuatro enfermeras de Alicante sufre tocamientos en su jornada laboral
- Cabalgata de los Reyes Magos en Alicante: esta es la fecha para la venta de las sillas
- El 'tardeo' en la plaza de toros deja en el aire la ubicación de la pista de hielo de Alicante