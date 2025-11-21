Sanidad crea el nuevo cuerpo de Tecnología Sanitaria con cinco escalas profesionales

La directora general de Atención Hospitalaria de la Conselleria de Sanidad, Asunción Perales, ha destacado este viernes en Alicante que “la innovación ya no es un complemento de la asistencia sanitaria, sino parte esencial de cómo cuidamos, diagnosticamos y tratamos a nuestros pacientes”.

Así lo ha señalado durante el transcurso de la inauguración de la jornada "BioFab 2025: encuentro entre la innovación biomédica y la práctica clínica", que ha reunido a profesionales del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, del Hospital Gregorio Marañón y del Hospital Sant Joan de Déu, así como del equipo BioFab (Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica) para presentar los proyectos e iniciativas desarrolladas por este laboratorio.

En el transcurso de este encuentro, la directora general ha desvelado que la administración sanitaria valenciana ha dado un paso estratégico con la creación del nuevo Cuerpo de Tecnología Sanitaria con cinco escalas profesionales: científico de datos, ingeniero de organización, biotecnólogo, ingeniero biomédico e ingeniero informático.

Participantes en la jornada BioFab en el Hospital de Alicante, este viernes / INFORMACIÓN

Médicos y enfermeras investigadores

Igualmente, en el ámbito estatutario, se han creado nuevas categorías como las de científico de datos, ingeniero biomédico, biotecnólogo, ingeniero de organización, así como las figuras de facultativos y enfermeras investigadoras.

De este modo, el Sistema Valenciano de Salud “ha asumido plenamente esta transformación para dotar de perfiles altamente especializados capaces de afrontar los actuales retos tecnológicos y científicos y sostener una sanidad de calidad en un entorno digital, complejo y tecnológicamente avanzado”, ha resaltado Perales.

BioFab es una unidad de investigación y desarrollo de carácter mixto del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) y la Universidad de Alicante (UA), creada para la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación en el campo del diseño y fabricación biomédica, enmarcada dentro de la disciplina de la Ingeniera Biomédica.

Clínicos e ingenieros

Asunción Perales ha explicado que “una seña de identidad de los proyectos que se presentan en esta jornada es que están formados por equipos mixtos integrados por profesionales clínicos e ingenieros, trabajando al mismo nivel, con una colaboración real y estructural”.

Para la representante de la Conselleria de Sanidad, esta presencia transversal de ingenieros biomédicos, industriales, de organización, especialistas en datos o en diseño 3D no es casual, sino que “responde a la transformación profunda que vive la medicina en la era de la tecnología, los datos y la personalización asistencial".

Otro aspecto de la jornada del laboratorio mixto formado por el Instituto Isabial y la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

Biotecnología

De este modo, según la directora general, “hoy se necesitan equipos multidisciplinares que integren el conocimiento clínico con la ingeniería, la ciencia de datos, la biotecnología o la informática para responder a los actuales volúmenes inmensos de información, tecnologías que evolucionan a gran velocidad y entornos clínicos que requieren decisiones más rápidas, seguras y precisas”.

“La medicina del siglo XXI exige nuevas formas de trabajar y nuevos perfiles y esa es la esencia del enfoque de BioFab y la dirección hacia la que debe avanzar todo sistema sanitario moderno”, ha continuado Asunción Perales.