Sigue el culebrón entre el PP y el PSOE en el Ayuntamiento de Alicante: "Son excusas baratas de todo a cien"

Un capítulo más en el enfrentamiento que el gobierno municipal del PP y el PSOE, principal grupo de la oposición, están protagonizando esta semana en el Ayuntamiento de Alicante. Tras el cruce de comunicados de este jueves, ambas formaciones han vuelto a lanzarse acusaciones cruzadas por la negociación de los próximos presupuestos. Tanto populares como socialistas dicen estar dispuestos a reunirse para debatir sus propuestas, pero no se ponen de acuerdo en el cómo, el cuándo ni el quién. Un desencuentro que se ha traducido en una guerra de notas de prensa casi continua.

Este viernes, Nayma Beldjilali (PP) y Ana Barceló (PSOE) coincidieron en la celebración de la Comisión de Hacienda. Tras la reunión, la portavoz de los socialistas envió un comunicado en el que aseguraba que había trasladado a la edil de Hacienda "la predisposición a mantener una reunión presencial" para trasladarle sus propuestas, pero que "la concejala popular ha rechazado escucharlas". Una actitud que la líder de izquierdas atribuye a que "Barcala intenta utilizar al PSOE como coartada para aparentar predisposición al diálogo" cuando, en realidad, "solo negocia con Vox".

Propuestas del PSOE

En este sentido, la portavoz socialista ha desgranado algunas de las propuestas que su formación quiere proponer al gobierno municipal en un encuentro cara a cara, hasta ahora sin éxito. En concreto, una decena de inversiones en barrios, como un plan de reurbanización para suplir las deficiencias en zonas como Divina Pastora o el Cementerio; la redacción de los proyectos de centros sociocomunitarios como el de Benalúa, el Raval Roig, PAU 1, PAU 5, Villafranqueza, Verdegás y San Gabriel; o partidas para infraestructuras deportivas, abordando de una vez la reurbanización de entornos deportivos como el del Rico Pérez.

"Barcala intenta utilizar al PSOE como coartada para aparentar diálogo cuando solo negocia con Vox" Ana Barceló — Portavoz del PSOE

El PSOE, además, plantea reforzar la estructura municipal de los servicios sociales con un plan plurianual de estabilización de plantillas; recuperar la Concejalía de Igualdad y el departamento LGTBI; o contar con una partida presupuestaria para la puesta en marcha de un plan municipal de adaptación climática, entre otras partidas.

Respuesta del PP

Diferente ven el asunto desde el PP. Minutos después del comunicado socialista, los populares han vuelto a hacer lo propio con otra nota de prensa. "Beldjilali aclara que en ningún momento ha declinado reunirse con Barceló, pero no puede hablar sobre unas propuestas para los presupuestos que desconoce", rezaba el escrito.

"En ningún momento he declinado reunirme con Barceló, pero no puedo hablar sobre unas propuestas para los presupuestos que desconozco" Nayma Beldjilali — Concejala de Hacienda (PP)

La edil popular ha emplazado al grupo municipal socialista a "dejarse de excusas baratas del todo a cien", que lo único que hacen es "añadir ruido para tapar su falta absoluta de iniciativa en la vida municipal". Beldjilali considera, además, que el PSOE "trata de esconder su falta de trabajo y de implicación con sus obligaciones políticas con la excusa de querer tener una reunión que no tiene ningún sentido si antes no hemos podido estudiar lo que proponen".