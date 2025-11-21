La Aemet activa el aviso amarillo por viento fuerte y alerta de frío intenso durante todo el fin de semana en Alicante

Alicante arranca este viernes con aviso amarillo por viento fuerte en el litoral norte, activo desde las 03:00 hasta las 17:59, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El episodio incluye rachas de 50 a 60 km/h y mar alterada, con olas de 2 a 3 metros, lo que mantendrá bajo vigilancia toda la franja marítima entre la Marina Alta y la Marina Baixa. Este golpe de viento llega acompañado de un descenso térmico que marcará el inicio de un fin de semana de ambiente plenamente invernal en toda la provincia.

Hoy dominarán los cielos despejados, pero el viento será el protagonista. Mañana sábado continuarán el ambiente seco y las mínimas muy bajas, con heladas débiles en el interior. El domingo será el día de mayor cambio: aumentará la nubosidad y las máximas subirán ligeramente, sobre todo en el norte y en el litoral, aunque las noches seguirán siendo frías.

El tiempo en Alicante

Alicante ha amanecido con un frío muy marcado para esta época del año. Aunque la mínima oficial ha sido de 8 grados, la sensación térmica al amanecer ha bajado hasta 5 grados por el viento del norte, que ha soplado con rachas moderadas durante la primera mitad del día. Con el cielo totalmente despejado, la máxima se quedará en 17 grados, pero el ambiente se notará más seco y frío de lo habitual. El sábado repetirá este patrón: amanecer duro, viento más flojo y un día de cielo limpio. El domingo aumentarán las nubes y las máximas subirán ligeramente, aunque la madrugada seguirá siendo fría.

El tiempo en Elche

Elche ha vivido un amanecer claramente invernal. La mínima se ha situado en 7 grados, pero el viento del noroeste ha dejado una sensación térmica de solo 5 grados, especialmente en zonas abiertas y al principio del día. El ambiente se mantendrá estable, con sol predominante y una máxima de 16 grados, dentro de un día muy seco. El sábado será casi un calco: mañana heladora y mediodía suave. El domingo aumentará la nubosidad y subirán un poco las temperaturas, aunque seguirá haciendo frío en las primeras horas.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm el frío ha sido más suave que en el interior, pero también se ha dejado sentir. La jornada ha comenzado con una mínima en torno a 9–10 grados, acompañada de un ambiente fresco y viento débil. El sol dominará por completo el cielo, ofreciendo un día luminoso pero con máximas contenidas, sin llegar a valores típicos del litoral en otoño. El sábado se presenta idéntico: estable, seco y sin viento relevante. El domingo será el día más templado del fin de semana, con máximas que pueden alcanzar los 20 grados y nubes altas que no traerán lluvia.

El frío ártico adelanta la llegada del invierno a Alicante: Alcoy amanece con mínimas de 4 grados

El tiempo en Elda

Elda ha protagonizado uno de los amaneceres más duros de la provincia. Aunque el termómetro marcaba 5 grados de mínima, la sensación térmica se ha desplomado hasta los 0 grados al amanecer, debido al viento del noroeste y al ambiente extremadamente seco. Es, sin duda, uno de los registros más fríos del día en todo Alicante. El resto de la jornada se mantendrá despejada, con una máxima que apenas llega a 15 grados y un viento norteño que seguirá dejando una sensación más baja de lo que indican los valores reales. De cara al sábado, el frío se intensificará todavía más en las primeras horas, con posibilidad de heladas débiles en zonas próximas y un día estable. El domingo llegarán más nubes y un ligero ascenso de las máximas, pero las noches continuarán siendo gélidas.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja disfruta de uno de los ambientes más suaves de la provincia. El día ha comenzado con 11 grados de mínima, sin grandes contrastes entre temperatura real y sensación térmica debido al viento flojo. El cielo estará despejado y la máxima sesituará en 19 grados, ofreciendo un día agradable aunque fresco por la mañana. El sábado seguirá estable y soleado. El domingo crecerán las nubes, sobre todo a partir de la tarde, pero el ambiente seguirá siendo relativamente templado.

El tiempo en Orihuela

Orihuela ha iniciado el viernes con una mínima de 7 grados y una sensación térmica cercana a 5 grados, marcada por el viento del noroeste. Con el paso de las horas el sol ganará terreno y la máxima alcanzará los 16–17 grados, aunque con un ambiente seco que intensifica la sensación de frío. El sábado será muy similar: mañana fría y día estable. El domingo vendrá con más nubes y un ligero repunte de las temperaturas, sin llegar a suavizar del todo la madrugada.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vuelve a colocarse entre los municipios más fríos del interior. La mínima se ha quedado en 4 grados, pero la sensación térmica ha rondado los 3 grados, con registros incluso más bajos a primera hora. El día avanza con cielo despejado y una máxima que apenas alcanza los 13 grados, dando lugar a un ambiente puramente invernal. El sábado podrán repetirse heladas débiles. El domingo aumentarán las nubes, pero el frío seguirá siendo el protagonista en la zona alta de la provincia.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá un viernes condicionado por el aviso amarillo activo en el litoral norte, que abarca toda su franja marítima desde las 03:00 de la madrugada hasta las 18:00 horas. El viento del noroeste sopla con fuerza, dejando rachas destacadas en la costa y un mar claramente alterado, con olas de 2 a 3 metros durante las horas centrales del episodio. A pesar del viento, la jornada será estable en el cielo, con temperaturas entre 10 y 18 grados, ambiente fresco al amanecer y un mediodía templado gracias al sol. El sábado llega con calma: cielo despejado, viento más débil y un día muy estable. El domingo será más suave y con máximas que pueden acercarse a 20 grados, acompañado de un aumento de nubosidad que no traerá precipitaciones, pero que sí dejará una sensación más húmeda en el litoral.