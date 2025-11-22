Un 25-N con diferentes expresiones en Alicante

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer vivirá una edición más en Alicante. Este año, como en los anteriores, no habrá una sola manifestación para conmemorar esta fecha que pretende concienciar a la ciudadanía contra la lacra de la violencia de género. Pese a que los debates internos en el movimiento feminista no retumban con la misma contundencia que en ediciones anteriores, cuando estuvieron especialmente relacionados con la Ley Trans de 2023 (y que dividieron el Gobierno de coalición integrado entonces por PSOE y Unidas Podemos), las distintas perspectivas del movimiento se dejarán ver en dos concentraciones diferenciadas, aunque no excluyentes entre sí.

La primera de estas manifestaciones se celebrará este sábado, 22 de noviembre, en la plaza Calvo Sotelo. Se trata de la marcha de antorchas que se lleva a cabo desde 2015 y que se ha consolidado en las fechas cercanas al 25-N. El cartel de la convocatoria reza “en l’avortament, decidim nosaltres”, y la protesta señala la oficina “antiaborto” del Ayuntamiento de Alicante, oficialmente llamada Oficina de Atención a la Maternidad y que el gobierno de Luis Barcala abrió a exigencia de Vox.

Esta manifestación se ha convocado a las 19:00 y llegará hasta la avenida de la Constitución. El uso de antorchas, según los organizadores, se debe a la voluntad de “dar visibilidad y solemnidad a la marcha”, y este año pretenden “hacer énfasis en el derecho a defender la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo”, ya que detectan “un retroceso en este derecho”.

Esta convocatoria la llevan a cabo Compromís, Esquerra Unida, Partido Comunista, Endavant, Dones Decidim y la asociación Entrepobles. Algunos de los organizadores afirman que no acudirán a la concentración del martes “en calidad de miembros de las entidades”, pero en muchos casos sí que lo harán a título individual. Otros, sin embargo, no descartan acudir con distinciones que identifiquen a sus partidos.

25-N

La concentración del martes, que se celebrará el mismo 25 de noviembre, la organiza este año la agrupación Mujeres Feministas de Alicante bajo el lema “Ens volem vives i lliures”. La convocatoria es en la avenida Constitución a las 19:30, y las organizadoras se definen como “mujeres que durante muchos años han estado organizadas y representan al feminismo en general”.

De la agrupación, por tanto, no forma parte ningún partido ni entidad concreta, “solo mujeres feministas con trayectoria y trabajo reconocido, independientemente de que tengan o no filiación” y convocan “a la ciudadanía en general”. Mujeres Feministas se creó tras la desactivación de la Plataforma Feminista de Alicante en 2023, entidad paraguas que aglutinaba entidades y partidos identificados con el movimiento feminista. Debido a esta distinción, la actual agrupación no se siente heredera de la plataforma anterior. El martes, la concentración concluirá con la lectura pública de un manifiesto. El año pasado asistieron en Alicante unas 500 personas.

Otros actos

Además de estas dos manifestaciones, el 25-N es motivo de celebración de otros actos en la ciudad y alrededores. En la Universidad de Alicante, en el campus de San Vicente del Raspeig y en otros espacios, se están desarrollando hasta treinta iniciativas relacionadas con esta fecha en formato de conferencia, podcast, proyección de películas, mesas redondas, seminarios, exposiciones, jornadas o actos literarios.

El lunes 24 de diciembre, tendrá lugar una "Jornada sobre inteligencia artificial y violencias contra las mujeres" en el Salón de Grados Rector Ramón Martín Mareo. El martes, la Sala Aerobic Pabellón Deportes acogerá el taller titulado "De la calma a la potencia: gimnasia natural y la activación de la seguridad femenina", mientras que ese mismo 25-N se celebrará el seminario "Abordaje de la violencia de género en el sistema sanitario: perspectiva desde el Trabajo Social sanitario", en el edificio Germán Bernácer.

A nivel político, la sede del sindicato CC OO, en la avenida Salamanca de Alicante, celebrará el lunes 24 a las 10 de la mañana el acto "Veus feministes a l'Ajuntament d'Alacant", moderado por Arancha Luque, secretaria de Mujeres e Igualdad de la sectorial del sindicato en l'Alacantí y les Marines; y las concejalas Victoria Melgosa, del PSOE; y Sara Llobell, de Compromís; además de Lucía Ibáñez, coordinadora local de Esquerra Unida.

Por último, otro de los actos previstos es la "vigilia de oración por las mujeres víctimas de la violencia de género" organizada para el viernes 28 de noviembre a las 19:30 en el Colegio Salesianos de Alicante, organizado por la entidad Revuelta de Mujeres en la Iglesia.