Abogados de Alicante vuelven a manifestarse para evitar una pensión "por debajo de los 400 euros"

El Movimiento #J2 celebró este viernes su octavo piquete frente a los Juzgados de Benalúa, en Alicante, para exigir la inclusión en el informe de la ponencia parlamentaria de la enmienda transaccional "1x1 para tod@s", que reclama la equiparación de las cotizaciones aportadas a las Mutualidades de Previsión Social con las del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

La concentración se suma a otras movilizaciones registradas esta misma semana en Madrid y Gijón, y refleja el aumento de presión del colectivo ante la tramitación en el Congreso de la Proposición de Ley para la Pasarela al RETA. Según advierten desde el movimiento, la normativa actual deja en una situación "de enorme vulnerabilidad" a abogados, procuradores y otros profesionales que optaron por las mutualidades como régimen alternativo y que hoy ven cómo sus futuras pensiones quedan “muy por debajo de los 400 euros mensuales”.

Desde #J2 denuncian que la progresiva transformación de estas mutualidades en simples compañías de seguros, unida a la falta de control estatal, ha derivado en un grave déficit de cobertura social y en expectativas frustradas para miles de trabajadores. Por ello, reclaman que todos los grupos parlamentarios alcancen un acuerdo por unanimidad para incorporar en una enmienda transaccional el cómputo íntegro y equivalente a la base mínima del RETA de todos los años y cantidades cotizadas a las mutualidades, sin exclusiones.

La reivindicación, sostienen, es una cuestión de justicia social, que afecta no solo a profesionales del ámbito jurídico, sino también a arquitectos, ingenieros, médicos y otros colectivos que ven comprometida su futura protección social. “Seguiremos movilizándonos hasta que el texto final garantice el reconocimiento y la equiparación de cotizaciones en el RETA para todos los mutualistas, defendiendo la dignidad y los derechos de nuestro colectivo”, aseguraron los portavoces del Movimiento #J2 al término del acto.