Alicante ya es la segunda ciudad de España declarada Lugar de Memoria Democrática

Alicante ya es Lugar de Memoria Democrática. Este sábado se ha publicado la declaración en el BOE y la ciudad ha vivido sendos actos en tres hitos: el Mercado Central, donde ocurrió el bombardeo del 25 de mayo de 1938; el puerto, último bastión de una República que huía de la represión; y la tumba del poeta Miguel Hérnandez, muerto en la cárcel franquista. En los tres sitios ha estado presente el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez López, acompañado por miembros de la Comisión Cívica de Alicante, para desvelar placas que, en el caso del Mercado y el puerto, han sido provisionales por no contar, de momento, con los respectivos permisos del Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.

Además, ha sido notable la ausencia del alcalde, Luis Barcala, en una jornada de especial importancia para la ciudad, que se ha convertido en la segunda de toda España, después de Gernika, en obtener el estatus de Lugar de Memoria Democrática. A cada uno de los tres actos apenas ha acudido un concejal distinto en representación del gobierno municipal: Antonio Peral, Julio Calero y Carlos de Juan, respectivamente.

Alicante, referente de la resistencia, el exilio y la represión

La mañana comenzó en la plaza 25 de Mayo, donde varias decenas de ciudadanos y un nutrido grupo de representantes de la oposición de izquierdas del Ayuntamiento alicantino atendieron a los discursos de Isabel Selfa, por parte de la Comisión Cívica, y del secretario Martínez López. Selfa ha postulado que la memoria democrática es "explicar a las nuevas generaciones que el bombardeo no es una leyenda, que las fosas no son ruinas antiguas y que el exilio no es una fotografía en blanco y negro". Martínez López, por su parte, ha señalado que "Alicante es un referente por ser el último bastión en defender la legalidad constitucional republicana. Fue una ciudad duramente atacada por la aviación italiana, con este bombardeo tremendo, un crimen de lesa humanidad, pero también es un referente por el exilio al norte de África".

Alicante se convierte en "Lugar de Memoria Democrática" /

En la plaza se encontraban, encabezados por su portavoz, Ana Barceló, casi todos los concejales del grupo municipal socialista. Igualmente, estaban el portavoz municipal, Rafa Mas, y Natxo Bellido, en representación de Compromís, así como Manolo Copé, portavoz municipal de EU-Podemos, arropado por el lider federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y la exconsellera Rosa Pérez Garijo. La placa que se reveló, sin permiso del Consistorio para ser colocada, fue retirada al final del acto y trasladada en coche hacia la siguiente parada de la jornada, en el puerto de Alicante.

Allí, junto a busto del capitán Archibald Dickson, quien al mando del buque Stanbrock salvó de la represión del bando nacional a 2.638 refugiados, se colocó otra placa provisional. Bajo el sol del puerto alicantino tomó la palabra, de parte de la Comisión Cívica, el profesor Juan Martínez Leal, quien ha resaltado en el episodio del Stanbrock "el mayor símbolo humanitario del exilio de esta hora final de la Républica". Martínez López también ha aprovechado para dar importancia a "la contribución de los exiliados españoles en la construcción de la memoria democrática europea", por su lucha contra el fascismo en Francia y otras partes del continente, donde incluso unos 5.000 llegaron a perecer en los campos de exterminio nazis.

El concejal Julio Calero, quien ha representado al gobierno municipal en este segundo acto, ha respondido a preguntas sobre el estado de la tramitación del permiso para la placa del Mercado Central que no puede "decir nada, ese tema no lo llevo yo" y ha valorado escuetamente los actos de la jornada como "los propios que proceden en un día como hoy". Más tarde, desde el Cementerio Municipal, el edil Carlos de Juan ha preferido no hacer declaraciones sobre la autorización para la placa del Mercado Central.

Críticas por la ausencia de Barcala

La actitud del ejecutivo de Barcala con respecto a la declaración de la ciudad como Lugar de Memoria Democrática ha levantado airadas críticas entre la oposición de izquierda. La socialista Ana Barceló ha considerado que "el Ayuntamiento cuando quiere sabe cómo otorgar inmediatamente autorización para que estas cosas se hagan, habrá que preguntarle al alcalde por qué en esta ocasión es tan difícil autorizar un recuerdo a las víctimas", y a su vez se ha preguntado si a Barcala "Vox le ha prohibido que acuda" a los actos. Por parte de Compromís, Rafa Mas ha lamentado que "Alicante está gobernado por el alcalde más antidemocrático de la época de la democracia" por no acudir a un acto que "representa a todos" y despreciar al "Gobierno de España y las víctimas de todos los bandos".

Manolo Copé, de EU-Podem, ha valorado que la ausencia de Barcala es "una traición democrática y las componendas para evitar estar hoy aquí le pueden pasar factura, es una falta de respeto al Gobierno de España y a las propias víctimas". Miguel Mauri, integrante de la Comisión Cívica, ha declarado que puede "entender que haya que pedir permisos para la placa, que espero estén en breve, aunque no haya venido al alcalde, lo cual no voy a valorar porque él mismo se ha mostrado como es", y lamenta que su presencia hubiese sido positiva para avanzar en materia de memoria y justicia.

Lucía Izquierdo, nuera del poeta, toma la palabra en el descubrimiento de la placa junto a la tumba de Miguel Hernández. / Alex Domínguez

Finalmente, la comitiva concluyó la jornada en la tumba de Miguel Hernández, en el Cementerio Municipal, donde gracias a la autorización de la familia la placa instalada ya permanecerá ahí. En este último acto los discursos, a cargo de Mauri y de la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, tomaron un cariz más político. Mauri ha recordado que, en tantas muertes como la de Miguel Hernández, fue "la represión, no la biología la que apagó sus vidas", y además pidió rechazar la ley de concordia que impulsan PP y Vox en las Cortes como un "intento de imponer una memoria falseada", todo esto en un camposanto donde todavía hay fosas comunes de la guerra. Izquierdo, a los pies de la tumba de su difunto esposo y de su suegro, ha reclamado que "ahora es más necesario que nunca que cojamos lo que él escribió y no les dejemos pasar".

Los dos primeros actos acompañados con la interpretación de piezas en violonchelo, incluido el himno de Alicante en el Mercado Central, mientras que frente a la tumba del poeta se interpreto, a canto y guitarra, una versión de su poema Andaluces de Jaén. Del mismo modo, en los tres hitos se depositó una ofrenda floral de parte del Gobierno de España, a la que varios alicantinos sumaron también pequeños tributos.