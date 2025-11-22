Los cinco lugares que no te puedes perder para disfrutar de las luces de Navidad en Alicante

La Navidad se empieza a poner en marcha antes de la llegada de diciembre y una de las primeras paradas de estas fiestas tan especiales es Alicante. La ciudad llena de luz y color sus lugares más emblemáticos para dar la bienvenida a la programación especial para estas fechas. Desde este viernes 21 de noviembre, tanto vecinos como visitantes, la festividad ilumina las calles tras el alumbrado oficial. Así que abrígate bien, prepara buen calzado, carga tu teléfono y recorre los puntos mágicos del centro alicantino para no perderte las decoraciones navideñas preparadas para este año y que no te falte ninguna foto con ellas.

Estos son los cincos lugares de Alicante que no te puedes perder en Navidad

El tren de la magia arranca para visitar los sitios alicantinos que no te pueden faltar en tu álbum de fotografías, seas local o turista. La primera parada será en la avenida de la Constitución donde un árbol de 18 metros reina el lugar y muchas sorpresas más que te esperan en este paseo navideño por Alicante.

1. La avenida de la Constitución: uno de los grandes focos navideños de la ciudad

Un lavado de cara, nuevo diseño y dos grandes adornos adicionales para convertir esta avenida en uno de lugares más mágicos de la festividad. El árbol de 18 metros cuenta ya con novedades respecto a años anteriores. Las luces de este 2025 permanecerán fijas en tonos azules, blancos y dorados. Tres únicos tonos que dan el toque elegante y se vuelve el photocall más grande de la ciudad.

Junto a la obra maestra de esta ubicación, le acompaña dos de las bolas gigantes instaladas en Alicante en tonos blancos y dorados.

Las luces de Navidad inundan Alicante / Alex Domínguez

Esta zona peatonal también será escenario de diversas actividades como el Certamen de Villancicos de la Federació de Fogueres que tendrá lugar el fin de semana del 13 y 14 de diciembre en varias sesiones repartidas entre la mañana y la tarde.

2. Plaza del Ayuntamiento y Belén gigante: el alma de la Navidad alicantina

El núcleo de la ciudad se llena de guirnaldas led para recibir a los amantes de la Navidad pero la atracción más famosa vuelve a posicionarse en la emblemática plaza y sin retrasos como sucedió en 2024 por la caída de cascotes de la fachada del consistorio.

Este Belén de "récord Guinness" se compone de la "Sagrada Familia" (nombre que recibe el conjunto de figuras) y su autor y responsable, José Manuel García Esquiva "Pachi", afirma que ha seguido el orden tradicional del posicionamiento de los elementos; comenzando por la figura de Baltasar, a la que seguirán San José, la Virgen María, Gaspar, Melchor y, por último, el Niño Jesús.

El Belén Gigante ya se asoma a la plaza del Ayuntamiento de Alicante / Alex Domínguez

Ya se puede visitar pero no será hasta el domingo 23 de noviembre cuando se inauguré de forma oficial, y por todo lo alto, con una novedad; el cierre al tráfico de la plaza del Ayuntamiento. Hasta el día de Reyes, ni vehículos particulares ni transporte público podrán circular por la plaza, que quedará destinada exclusivamente al uso peatonal. Pasadas las fiestas, el Ayuntamiento reabrirá el espacio de forma parcial, permitiendo únicamente el paso de autobuses urbanos y taxis.

3. Paseo de la Explanada: la vuelta de la luz y la magia

Entre guirnaldas de luces, tres figuras de suelo gigantes hacen las maravillas de las personas que caminan por este céntrico vial, cercana a la playa, que enamora a todo el que la cruza. La vuelta de los elementos y "photocall" a la Explanada llena de ilusión uno de los puntos obligatorios en todo paseo por Alicante.

4. Avenida Alfonso el Sabio: un diseño inédito y exclusivo para Alicante

Una de las vías más transitadas de Alicante no podía quedarse atrás en el tema de la decoración y, es por ello, que el presupuesto y las novedades también se han centrado en darle un toque especial y único a la avenida.

Los adornos de este año cuentan con diseños exclusivamente fabricados para la ciudad, lo que la hace una parada obligatoria. Luces que parpadean y forman una estampa llena de estrellas y tonos champan para recibir a los conductores y peatones.

Encendido de las luces de Navidad en Alicante / Pilar Cortés

5. La plaza de la Montañeta: última parada mágica en el recorrido navideño

El viaje con destino a la Navidad alicantina llega a su fin en un lugar emblemático y protagonista por la ubicación de uno de los adornos gigantes y uno de los belenes de la Asociación de Belenistas, que combina dos escenas bíblicas con otras tantas populares hechas con mucho cariño. La inauguración será el próximo 26 de noviembre y se llevará a cabo una programación especial de actividades para celebrarlo.

En dicimebre, las Hogueras de Alicante tomarán la plaza para plantar su tradicional monumento navideño. La "Plantà" será el jueves 18 de diciembre a partir de las 20:00 horas. Su posterior Cremà se llevará a cabo el domingo 21 de noviembre a las 23:00 horas.

Una Navidad de récord

Este año, la ciudad cuenta con 2,6 millones de bombillas LED distribuidas por 130 puntos diferentes del municipio. La instalación incluye 557 arcos luminosos que recorren avenidas y calles principales, 546 motivos decorativos fijados sobre farolas, 1.800 metros de guirnaldas que envuelven tramos peatonales y comerciales, 29 carteles de "Felices Fiestas" ubicados en accesos y plazas emblemáticas.

La expansión del alumbrado llega por primera vez a calles como Olof Palme o la plaza América, en Altozano; las de Ciudad de Toyooka, Deportista Isabel Fernández y Ciudad de Wenzhou, en el PAU 2; la plaza del Padre Ángel de Carcaixent y la de Asturias, en La Florida; y el interior del paseo de la Explanada. También se refuerza la iluminación ya existente en avenida Santander, de Playa de San Juan y calle Virgen del Puig, en Tómbola.

Inversión

El nuevo contrato, adjudicado de nuevo a Ximénez Iluminación, responsable también de las luces de Vigo y Madrid y que también ha iluminado Nueva York y Moscú, contempla una inversión total de 2,1 millones de euros hasta 2028, con 700.000 euros anuales, muy por encima de los 312.000 euros del contrato anterior y de los apenas 163.000 de hace menos de una década. El objetivo del gobierno municipal es consolidar Alicante como un destino navideño de referencia, reforzando el atractivo turístico y comercial de la ciudad en estas fechas, con el belén gigante como otros de los principales reclamos.