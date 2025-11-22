Tabarca no siempre fue un paraíso: el lado pirata y oscuro de la isla de Alicante

A pocos minutos en barco desde Alicante, la isla de Tabarca parece hoy un rincón paradisíaco: aguas turquesa, casas encaladas y playas tranquilas. Pero detrás de esta postal idílica se oculta un pasado oscuro que mezcla piratas, tesoros malditos y hasta ilusiones ópticas que confundieron a marineros durante siglos.

Porque Tabarca no siempre fue la isla acogedora que reciben cada verano miles de visitantes. Hubo un tiempo en que Tabarca fue refugio de piratas berberiscos que lanzaban ataques desde sus costas y asolaban el litoral alicantino.

Un refugio de piratas y la intervención de un rey

La isla de Tabarca fue durante siglos el refugio perfecto para los piratas berberiscos que aterrorizaban el Mediterráneo. Desde sus costas, estos temibles piratas lanzaban ataques a barcos cristianos y saqueaban las poblaciones cercanas. Tal era la amenaza que representaban, que el rey Carlos III decidió tomar cartas en el asunto en el siglo XVIII.

Pero la intervención del monarca no se limitó solo a expulsar a los piratas. La historia da un giro aún más sorprendente cuando descubrimos que Carlos III decidió repoblar la isla con 269 pescadores italianos que habían sido rescatados de la esclavitud en la isla tunecina de Tabarka. Estos pescadores, liberados y trasladados a la esta isla, que pasó a llamarse Nueva Tabarca, recibieron casas y recursos para subsistir gracias al apoyo real. Hoy, muchos de los pocos habitantes permanentes de la isla aún conservan apellidos de origen italiano, un detalle que añade más curiosidad a este peculiar lugar.

Vista aérea de Tabarca, con la zona habitada en primer término. / INFORMACIÓN

Las imponentes murallas de Tabarca: una fortaleza en el mar

Para garantizar que la isla de Tabarca no volviera a caer en manos de los piratas, el rey ordenó la construcción de una serie de murallas que aún hoy rodean la isla. Estas fortificaciones no solo protegieron a los habitantes de posibles incursiones, sino que convirtieron a Tabarca en un lugar único en el Mediterráneo. Las murallas, ahora declaradas Bien de Interés Cultural, son uno de los principales atractivos turísticos de la isla, ofreciendo a los visitantes una ventana a un pasado lleno de aventuras.

Tesoros piratas ocultos y misterios sin resolver

Como en toda buena historia de piratas, no faltan los rumores de tesoros ocultos. Se dice que, bajo la Iglesia de San Pedro, que domina el paisaje de la isla de Tabarca, existe una gruta secreta en la que los piratas escondieron los botines de sus asaltos. Aunque nunca se ha encontrado evidencia de estos tesoros, la leyenda sigue viva entre los locales y turistas que visitan la isla en busca de aventuras.

La increíble historia de la isla de Tabarca: el antiguo refugio de piratas que esconde secretos y leyendas. / RAFA ARJONES

El enigma de la "Isla Engañosa"

Pero los misterios de la isla de Tabarca no acaban ahí. Un fenómeno óptico conocido como Fata Morgana hace que, en ciertas condiciones climáticas, la isla parezca cambiar de forma o incluso de tamaño. Este efecto ha hecho que, durante siglos, los marineros llamaran a Tabarca la "Isla Engañosa", un nombre que refleja la fascinación y el desconcierto que provoca este curioso espejismo.

La leyenda de la Cueva del León Marino

Entre las muchas leyendas que circulan sobre la isla de Tabarca, una de las más conmovedoras es la de la Cueva del León Marino. Según el relato, los pescadores locales se toparon un día con un león marino macho que nadaba en círculos frente a la entrada de una cueva. Al investigar, encontraron dentro a una leona marina y su cría, ambas muertas. Desesperado, el león marino macho se lanzó a las redes, muriendo también. Aunque esta historia ha sido contada de muchas formas, algunas más espantosas que otras, lo que queda claro es que Tabarca es un lugar lleno de mitos y relatos que no dejan de asombrar.

Así era la isla de Tabarca. / ARCHIVO DIPUTACIÓN DE ALICANTE

Una isla que sigue sorprendiendo

A pesar de sus reducidas dimensiones, la isla de Tabarca de Alicante sigue siendo un lugar cargado de misterios y secretos. Cada rincón de la isla, desde sus fortificaciones hasta sus leyendas, invita a los visitantes a descubrir una historia que pocos conocen. Un refugio de piratas, una "Isla Engañosa" y una tierra que mezcla realidad y mito: todo esto y más es lo que Tabarca ofrece a quienes se atreven a explorarla.