Con las luces centelleando ya en las calles, Alicante ha terminado este sábado de dar oficialmente la bienvenida a la Navidad con un pregón centrado en la fuerza simbólica del belén y en su valor como espacio de encuentro familiar. Federico Daniel Jiménez de Cisneros y Baudín, licenciado en Geografía e Historia, ha proclamado el Pregón de Navidad 2025, organizado por la Asociación de Belenistas de Alicante, en el salón de actos de la Fundación Mediterráneo, donde ha recordado que "en el belén Dios se hace niño para acercarse más al hombre" y ha invitado a recuperar esta tradición como eje del sentido navideño.

El pregonero ha articulado su mensaje en torno a tres ideas: vivir el auténtico significado de la Navidad, situar el belén en el centro de la vida familiar y agradecer el amor de Dios. Desde el inicio ha subrayado la importancia espiritual del nacimiento, afirmando que "con los ojos del rostro vemos solo a un niño, con los ojos de la fe vemos a Dios encarnado, hecho carne". Para Jiménez de Cisneros, la humildad, representada en ese "niño débil, vulnerable e indefenso", ha sido definida como el camino para acercarse a Dios y dejarse transformar.

Jesús puede cambiar nuestro corazón y hacerlo nuevo, palpitante de amor Federico Jiménez de Cisneros — Pregonero de la Navidad 2025

Uno de los momentos más emotivos ha llegado cuando ha recordado a su hermana Consuelo, fallecida inesperadamente en 2024 y autora de numerosos poemas, además de haber pronunciado dos pregones de Navidad en Alicante, uno de ellos el de la propia Asociación de Belenistas en 2023. De hecho, el pregonero ha aprovechado la ocasión para citar uno sus versos: "El poeta fue a Belén a decirle al niño versos, pero no supo empezar, de allí se quedó en silencio".

Costumbre navideña

El pregonero también ha compartido recuerdos de su infancia, cuando montar el belén se convertía en un momento de unión familiar lleno de ilusión, canciones y figuras que se acercaban día a día al portal. "Nuestros padres nos enseñaron el amor al belén y supieron educarnos en lo principal, que es el nacimiento de Jesús", ha dicho, animando a las familias a recuperar esa costumbre: "Pongamos el belén en casa y que sea el lugar de encuentro familiar en estos días".

El presidente de la Asociación de Belenistas entrega un nacimiento al pregonero al término del pregón. / s.rodríguez

Jiménez de Cisneros ha invitado a pedir al Niño Jesús el milagro de la conversión y la renovación interior: "Jesús puede cambiar nuestro corazón y hacerlo nuevo, palpitante de amor".

El acto ha contado con la participación del coro de la hoguera Sèneca-Autobusos, la proyección de un vídeo sobre el taller belenista y un concierto a cargo del conjunto Voz&Viento, el coro del CPM Vila de Sant Joan y la coral Nuevo Amanecer de la Sociedad Musical del Cristo de la Paz. El presidente de la Asociación de Belenistas, Alejandro Cánovas, ha sido quien ha cerrado el acto y ha entregado al pregonero un nacimiento realizado por el artista Joaquín Sirvent.

Jiménez de Cisneros ha concluido su intervención con un mensaje de agradecimiento a la Asociación de Belenistas de Alicante por sus 66 años de labor: "Ellos son los que se merecen todo nuestro agradecimiento y nuestros aplausos". Al acto han acudido la portavoz del equipo de gobierno (PP) en el Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda y el portavoz de Vox en el mismo Consistorio, Mario Ortolá. Con el pregón, la ciudad queda sumergida en la atmósfera cálida y familiar de la Navidad.